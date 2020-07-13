Частичный редизайн и полная верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок3319 просмотров

Требуется ответственный и аккуратный исполнитель для полной переверстки сайта remplanner.ru с редизайном отдельных страниц. Текущий фронт-енд сайта достаточно серьезно устарел, принято решение полностью переверстать проект с сохранение общей канвы дизайна, при этом с внесением изменений в отдельные разделы. Нужен чистый, современный mobile-friendly код. 

Требования от вас: 

- Превосходные навыки адаптивной и кроссбраузерной верстки HTML5/CSS3, обязательно наличие работ. Понимание семантики кода, аккуратность.

- Профессиональное владение Adobe Photoshop, навыки работы с векторной графикой в Illustrator будут значительным плюсом.

- Базовые навыки работы с javascript, хотя бы на уровне подключения плагинов jQuery и обработки простых ajax-запросов.

Оплату можно разбить как по страницам, так и по часам. Поскольку проект большой и достаточно непростой, чтобы понимать ваши финансовые запросы, оцените, пожалуйста, отдельно стоимость верстки с нуля "один в один" и разработку аналогичного дизайн-макета по указанным страницам-примерам:

https://clck.ru/PdAjc

https://clck.ru/PdAks

https://clck.ru/PdAiu

Так и мы поймем общий тренд на стоимость, и вам не придется беспокоиться, что вы неверно оценили фронт работы.

AJAXHTMLJavaScriptjQuery
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Remplanner
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