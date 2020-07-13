Нужен красивый, современный и продающий дизайн лендинга на один экран для последующего перехода с него на полноценные сайты Примерный макет: https://yadi.sk/d/R3h_fi6wUjIQtQ ТЗ Нарисовать красивый, современный и продающий дизайн лендинга ...
Частичный редизайн и полная верстка сайта
Требуется ответственный и аккуратный исполнитель для полной переверстки сайта remplanner.ru с редизайном отдельных страниц. Текущий фронт-енд сайта достаточно серьезно устарел, принято решение полностью переверстать проект с сохранение общей канвы дизайна, при этом с внесением изменений в отдельные разделы. Нужен чистый, современный mobile-friendly код.
Требования от вас:
- Превосходные навыки адаптивной и кроссбраузерной верстки HTML5/CSS3, обязательно наличие работ. Понимание семантики кода, аккуратность.
- Профессиональное владение Adobe Photoshop, навыки работы с векторной графикой в Illustrator будут значительным плюсом.
- Базовые навыки работы с javascript, хотя бы на уровне подключения плагинов jQuery и обработки простых ajax-запросов.
Оплату можно разбить как по страницам, так и по часам. Поскольку проект большой и достаточно непростой, чтобы понимать ваши финансовые запросы, оцените, пожалуйста, отдельно стоимость верстки с нуля "один в один" и разработку аналогичного дизайн-макета по указанным страницам-примерам:
Так и мы поймем общий тренд на стоимость, и вам не придется беспокоиться, что вы неверно оценили фронт работы.
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