Overall project consists of an event and music sharing social platform Three inner pages needed are as follows News Feed Album Uploads Album page
Разработка дизайна азартного сайта.
Всем Добрый день!
Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн и структуру сайта и поможет наполнить его.
Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с которым придется работать – зеркало официального сайта Азино, нужно сделать в короткие сроки.
Нуждаемся в помощи от специализированного специалиста. Оплата – по договоренности, в перспективе возможно долгосрочное сотрудничество.
Отпишусь специалисту, который лучше всего себя зарекомендует в моих глазах.
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