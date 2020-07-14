Разработка дизайна азартного сайта.

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт60 заявок1977 просмотров

Всем Добрый день!

Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн и структуру сайта и поможет наполнить его.

Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с которым придется работать – зеркало официального сайта Азино, нужно сделать в короткие сроки.

Нуждаемся в помощи от специализированного специалиста. Оплата – по договоренности, в перспективе возможно долгосрочное сотрудничество.

Отпишусь специалисту, который лучше всего себя зарекомендует в моих глазах.

5 лет назад
VirgilWood
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