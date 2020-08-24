Дизайн сайта

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Завершен53 заявки1031 просмотр

Здравствуйте господа, дизайнеры.

Требуется дизайн технологично сайта. Направление - инжиринг, системы автоматизации, роботизирования. 

Необходимо отрисовать  10 макетов, частично адаптив для некоторых блоков, полное ТЗ с подробными вводными и референсами вышлю откликнувшимся. 

5 лет назад
Ubuntor
40 лет
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2 года назад

Выбранный исполнитель

feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$175
19 дней
Escrow
Егор отличный дизайнер, всё современно и лаконично. Надеюсь на сотрудничество в будущем. С коммуникацией никаких проблем.
Сотрудничество с Николаем прошло отлично, спасибо за интересный проект. Рекомендую и с радостью ещё поработаю!

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