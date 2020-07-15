Нужен красивый, современный и продающий дизайн лендинга на один экран для последующего перехода с него на полноценные сайты Примерный макет: https://yadi.sk/d/R3h_fi6wUjIQtQ ТЗ Нарисовать красивый, современный и продающий дизайн лендинга ...
Дизайн для сайта
Сайт — информационный портал, личный блог врача/нескольких врачей
Целевая аудитория — родители детей от 0 до 18 лет (мужчины, женщины,
возраст 20-40 лет). По возможности, должно быть понятно, что сайт — про
детей.
Тема сайта — светлая, цвета спокойные, не очень яркие (лично мне
нравится бело-голубая-синяя гамма, но не настаиваю), с плавными
переходами. Визуально глаз должен цепляться за логотип и слоган (для
главной страницы), либо за фотографию врача, имя врача, и заголовок
страницы (для внутренней страницы).
Без завитушек, игр со специально подгружаемыми шрифтами и прочих
красивостей. Текстовую информацию подавать по возможности текстом.
Формы блоков – закруглённые, плавные.
Для главной страницы и страниц разделов нужен логотип сайта, в котором
обыгрывается тема помощи детям; примеры тех, что мне нравятся,
приложены.
Высота шапки – 15% от высоты экрана или меньше.
Сайт кроссбраузерный, более-менее одинаково выглядит в Edge, Firefox, Chrome.
Дизайн адаптивный, под десктопы (под разрешение 1920), планшеты,
смартфоны (минимальное, соответственно, 320 – можно с потерей части
функционала).
Постараться, чтобы верстку можно было максимально реализовать средствами
HTML5 и CSS, с минимальным количеством используемых скриптов.
Главная страница:
Сверху – шапка, в шапке логотип и слоган сайта, где-нибудь в углу –
заметное окно поиска, рядом с ним – ссылки на страницы соцсетей и
иконка-ссылка на карту сайта.
Посередине — текст на 3-5к знаков (формата «о сайте»).
Также на главной странице должен быть список всех разделов сайта, их
список заранее дать не могу, и скорее всего в процессе он будет
расширяться. Названия могут быть довольно длинными («Акушерство и
гинекология», например). Здесь нужен ваш совет — как и куда их лучше
поместить.
Футер — стандартный.
Также хорошо бы было разместить на ней последнюю опубликованную (или несколько последних) статей.
Страница раздела
Шапка – та же, что и на главной странице
Посередине – список статьями раздела, каждая статья представлена первым
абзацем, картинкой, технической информацией (дата публикации, автор, за
сколько можно прочитать) и кнопкой «Читать дальше!»
Внизу – пагинация
Футер – стандартный.
Внутренняя страница
Сверху — шапка, в шапке находится фотография врача, ФИО врача
(гиперссылка), специальность врача и кнопка или текстовая надпись
перехода на личную страницу врача. Шапку нужно реализовать так, чтобы
фотографию можно было менять (и подгружаться она будет отдельным
jpg-файлом). Фотографии будут на белом/светлом фоне.
Там же в шапке должны быть иконки соцсетей (вконтакте, инстаграм)
Там же в шапке (или просто сверху) должно быть окно поиска.
Ниже — путь к статье на сайте типа Главная — Раздел — Категория – Статья
Середина — текст статьи.
Структура статьи:
Заголовок
Под заголовком — дата и время публикации, автор, предполагаемое время чтения
Оглавление
Текст (в котором могут быть картинки, списки). После первого абзаца —
отдельный блок «смотрите также». Каждый раздел — со своим заголовком.
После каждого раздела — кнопка «вернуться к оглавлению»
Кнопки «поделиться статьёй с другом»
Раскрывающийся список использованной литературы
Блок «похожие статьи»
Футер — стандартный.
Также где-нибудь нужен список разделов сайта (сбоку? сверху?).
Также желательно, чтобы на макете было отрисовано (для верстальщика):
- Картинки: по центру, справа, слева
- Маркированные и немаркированные списки
- Гиперссылки — до и после перехода по ним
- Список литературы (спойлер в открытом и закрытом виде)
- Внутритекстовые блоки (выделение текста по типу цитаты)
- Левое поле — используется как кнопка «вверх» (как Вконтакте)
Выбранный исполнитель
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