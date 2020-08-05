Нужны консультанты: веб-дизайнеры и вебмастеры, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla. Задача: сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и ...
Дизайн персонального сайта логопед
Александр, здравствуйте!
Нужен дизайна сайта в похожей стилистике, которую вы делали для рекламного агентства Медонос - минимализм с анимированными иллюстрациями.
Техническое задание прикрепляю, фирменные цвета можете посмотреть на сайте https://www.logopedshop.ru/
По структуре сайта если есть вопросы - пишите, дополню. Сразу поясню насчёт блоков с расписаниями семинаров: на старом сайте эти блоки у нас сделаны таблицей:
https://logopedmaster.ru/xview/view1.php
Предлагаю от таблиц уйти и сделать расписание плиткой, где каждый блок - событие. Выводить не все события, а допустим 8-10 элементов.
По иллюстрациям и персонажам нужно что-то нейтральное, может использовать растительную тематику (цветы, ромашки?). В общем, тут жду ваших предложений.
Напишите, пожалуйста, бюджет и сроки. Дизайн также нужен с адаптивом сразу
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