Дизайн персонального сайта логопед

Александр, здравствуйте!

Нужен дизайна сайта в похожей стилистике, которую вы делали для рекламного агентства Медонос - минимализм с анимированными иллюстрациями.

Техническое задание прикрепляю, фирменные цвета можете посмотреть на сайте https://www.logopedshop.ru/

По структуре сайта если есть вопросы - пишите, дополню. Сразу поясню насчёт блоков с расписаниями семинаров: на старом сайте эти блоки у нас сделаны таблицей:

https://logopedmaster.ru/xview/view1.php

Предлагаю от таблиц уйти и сделать расписание плиткой, где каждый блок - событие. Выводить не все события, а допустим 8-10 элементов.

По иллюстрациям и персонажам нужно что-то нейтральное, может использовать растительную тематику (цветы, ромашки?). В общем, тут жду ваших предложений.

Напишите, пожалуйста, бюджет и сроки. Дизайн также нужен с адаптивом сразу