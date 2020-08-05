Дизайн персонального сайта логопед

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Завершен1 заявка169 просмотров

Александр, здравствуйте!

Нужен дизайна сайта в похожей стилистике, которую вы делали для рекламного агентства Медонос - минимализм с анимированными иллюстрациями.

Техническое задание прикрепляю, фирменные цвета можете посмотреть на сайте https://www.logopedshop.ru/

По структуре сайта если есть вопросы - пишите, дополню. Сразу поясню насчёт блоков с расписаниями семинаров: на старом сайте эти блоки у нас сделаны таблицей:

https://logopedmaster.ru/xview/view1.php

Предлагаю от таблиц уйти и сделать расписание плиткой, где каждый блок - событие. Выводить не все события, а допустим 8-10 элементов.

По иллюстрациям и персонажам нужно что-то нейтральное, может использовать растительную тематику (цветы, ромашки?). В общем, тут жду ваших предложений.

Напишите, пожалуйста, бюджет и сроки. Дизайн также нужен с адаптивом сразу

PHP
5 лет назад
msdoze
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

a_lebed
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$200
14 дней
Escrow
Работаю с Александром не первый раз, порядочный и отзывчивый исполнитель. В процессе работы возникали новые пожелания, всё было реализовано без проблем. Чувство стиля и угадывание потребностей клиента 100%.
Александр отличный заказчик, всегда на связи. Неучтённые задачи были дополнительно оплачены. Буду рад дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

a_lebed
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад

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