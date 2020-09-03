Веб-дизайнер

Локальная сеть, закрытый город, первые уроки по фотошопу... Тогда я и не знал, чем это все обернется.

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🔥 Дмитрий Маков, 23 года. Преподаю, рисую, проектирую.

 Помогаю своим клиентам создать удобные сайты для пользователей.

 Все свое время посвящаю тому, что нравится. Дизайн на первом месте.