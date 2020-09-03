Веб-дизайнер
Локальная сеть, закрытый город, первые уроки по фотошопу... Тогда я и не знал, чем это все обернется.
________
🔥 Дмитрий Маков, 23 года. Преподаю, рисую, проектирую.
Помогаю своим клиентам создать удобные сайты для пользователей.
Все свое время посвящаю тому, что нравится. Дизайн на первом месте.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Концепт для финансовой организации GQT123 просмотра
- Дизайн сайта компании по покупке красок146 просмотров
- Дизайн сайта ремонтной компании "МОЙ РЕМОНТ"107 просмотров
- Дизайн сайта организации OPEN AIR139 просмотров
- Дизайн сайта интернет-магазина EverGift86 просмотров
- Дизайн сайта интернет-магазина игрушек SilverLit76 просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $150от 2 дней
нет рейтинга