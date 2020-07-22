Разработка качественного и уникального сайта с нуля до полной оптимизации любой сложности
Опыт в продажах и графическом дизайне 5 лет
Ola! WEB-дизайн для меня не работа [мне не походит корень этого слова], а профессия!
В каждый проект я погружаюсь с головой, выжимаю максимум из того, чем владею. Я не делаю дизайн, сайты на Тильда [пока что], я делаю инструменты для бизнеса. Я не делаю «наподобие, вот такой же, аналогичный и т.д.», это бесполезно и мне это неинтересно. Это трата Ваших денег. Бизнес это конкуренция, и если Вы не отличаетесь от других, то как же будут принимать решение Ваши клиенты? Как им выбирать, по каким критериям? Только не говорите, что у кого больше скидка или привлекательнее цена, того и выберут. Это уже перестаёт работать.
Я за уникальный, чистый, простой и понятный дизайн. Я создам комфортные визуальные решения для Ваших клиентов. Уважайте их, и тоже самое Вы получите взамен в виде покупок и обращений
Преимущества работы со мной :
- уникальность
- цель - качество
- грамотная работа
- чистая,аккуратная, понятная работа
- создание различных визуальных/текстовых крючков ,акций,спецпредложений
- создание маркетинговых схем
- использование маркетинговых приемов
https://chatforce.ru/
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https://yadi.sk/d/FeDzs4Rr4hskSw https://yadi.sk/d/Esu990upQrrt5A https://yadi.sk/d/B5qA5oD4mpMwpw И на десерт немного моих принципов:
1. Я много не беру сейчас за работу. Но в любом случае, я стараюсь выходить за рамки бюджета (в плане уровня работы). Цену не меняю. Мне интересны постоянные партнеры (не клиенты) и рассчитываю на «сарафан»
2. Я стараюсь делать уникальные проекты, интересные и конверсионные. Мне не нужны просто деньги, я хочу получать удовольствие от своей работы
3. Цену формирую при наличие Технического задания/заполненного брифа. Каждая задача индивидуальная. В отличие от других я, опять же, делаю это не ради того, чтобы максимально на Вас заработать. Я ровняюсь на лучших, а лучшие ценят своих клиентов. Поэтому и подхожу к каждому индивидуально.
Условия сотрудничества :
- безопасная сделка
- предоплата 50 %