Дизайн,Верстка, Сайты, Создание Креативов

Разработка качественного и уникального сайта с нуля до полной оптимизации любой сложности

Опыт в продажах и графическом дизайне 5 лет

Ola! WEB-дизайн для меня не работа [мне не походит корень этого слова], а профессия!

В каждый проект я погружаюсь с головой, выжимаю максимум из того, чем владею. Я не делаю дизайн, сайты на Тильда [пока что], я делаю инструменты для бизнеса. Я не делаю «наподобие, вот такой же, аналогичный и т.д.», это бесполезно и мне это неинтересно. Это трата Ваших денег. Бизнес это конкуренция, и если Вы не отличаетесь от других, то как же будут принимать решение Ваши клиенты? Как им выбирать, по каким критериям? Только не говорите, что у кого больше скидка или привлекательнее цена, того и выберут. Это уже перестаёт работать.

Я за уникальный, чистый, простой и понятный дизайн. Я создам комфортные визуальные решения для Ваших клиентов. Уважайте их, и тоже самое Вы получите взамен в виде покупок и обращений

Преимущества работы со мной :

уникальность

цель - качество

грамотная работа

чистая,аккуратная, понятная работа

создание различных визуальных/текстовых крючков ,акций,спецпредложений

создание маркетинговых схем

использование маркетинговых приемов

1. Я много не беру сейчас за работу. Но в любом случае, я стараюсь выходить за рамки бюджета (в плане уровня работы). Цену не меняю. Мне интересны постоянные партнеры (не клиенты) и рассчитываю на «сарафан»

2. Я стараюсь делать уникальные проекты, интересные и конверсионные. Мне не нужны просто деньги, я хочу получать удовольствие от своей работы

3. Цену формирую при наличие Технического задания/заполненного брифа. Каждая задача индивидуальная. В отличие от других я, опять же, делаю это не ради того, чтобы максимально на Вас заработать. Я ровняюсь на лучших, а лучшие ценят своих клиентов. Поэтому и подхожу к каждому индивидуально.

Условия сотрудничества :

безопасная сделка

предоплата 50 %

Для сотрудничества нажмите "оставить сообщение"