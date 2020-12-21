UX / UI дизайнер

Привет! Я UX UI дизайнер с бэкграундом более 5 лет в данном направлении. Имеется опыт работы как в крупных digital студиях, так и в различных старапах. Лучше всего обо мне расскажет мое портфолио. Работаю по договору как физ. лицо или ИП. Специализируюсь на разработке дизайна мобильных приложений и интерфейсов для web и desktop. Сотрудничаю c frontend, backend и mobile разработчиками (возможно привлечение к проекту).

Какие услуги я предлагаю?

Дизайн мобильных приложений.

Дизайн web и desktop интерфейсов.

Дизайн сайтов и landing page

Какими навыками я обладаю?

UX (портретирование, построение пути пользователя, макетирование, прототипирование)

UI (визуализация UI-концепции, разработка UI-kit`ов, создание UI-анимации)

(визуализация UI-концепции, разработка UI-kit`ов, создание UI-анимации) Графический дизайн (разработка и отрисовка иллюстраций, разовых иконов и икон паков, инфографик и других графических материалов)

Брендинг (разработка логотипа, фирменного стиля, брендбука и айдентики)

Какими программами я владею?

Figma, Sketch

InVision, Principal, Axure, Marvel, Miro

Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effects

Контакты для связи:

Whatsapp: +7 (925) 682-84-37

Skype: live:t.matweew2018

Telegram: @timur_matveev

[email protected]

https://dribbble.com/Timur_Design

https://www.behance.net/timur_design