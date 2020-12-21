UX / UI дизайнер
Привет! Я UX UI дизайнер с бэкграундом более 5 лет в данном направлении. Имеется опыт работы как в крупных digital студиях, так и в различных старапах. Лучше всего обо мне расскажет мое портфолио. Работаю по договору как физ. лицо или ИП. Специализируюсь на разработке дизайна мобильных приложений и интерфейсов для web и desktop. Сотрудничаю c frontend, backend и mobile разработчиками (возможно привлечение к проекту).
Какие услуги я предлагаю?
- Дизайн мобильных приложений.
- Дизайн web и desktop интерфейсов.
- Дизайн сайтов и landing page
Какими навыками я обладаю?
- UX (портретирование, построение пути пользователя, макетирование, прототипирование)
- UI (визуализация UI-концепции, разработка UI-kit`ов, создание UI-анимации)
- Графический дизайн (разработка и отрисовка иллюстраций, разовых иконов и икон паков, инфографик и других графических материалов)
- Брендинг (разработка логотипа, фирменного стиля, брендбука и айдентики)
Какими программами я владею?
- Figma, Sketch
- InVision, Principal, Axure, Marvel, Miro
- Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effects
Whatsapp: +7 (925) 682-84-37
Skype: live:t.matweew2018
Telegram: @timur_matveev
https://dribbble.com/Timur_Design
https://www.behance.net/timur_design
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