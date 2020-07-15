Всем Добрый день! Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн и структуру сайта и поможет наполнить его. Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с ...
Дизайн продающего лендинга для бетонного завода
Нужен современный, продающий дизайн лендинга на тему: "Продажа бетона с доставкой".
Особый упор на конверсии посетителей в заявки!
Если заказ интересен, в заявке укажите:
- подобные выполненные проекты в портфолио
- примерная стоимость макета
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