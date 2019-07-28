Придумать название бренда + домен для сайта с gps-ошейником

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Завершен33 заявки785 просмотров
#1$25

Нужно придумать название бренда + домен для одностраничного сайта с gps-ошейником для домашних животных ( pet gps tracker ).

Название бренда должно быть в одно слово на английском языке,звучать просто, легко произноситься и запоминаться, вызывать доверие. Должно ощущаться качество и надежность.

Домен должен быть свободен в .ru

6 лет назад
Vitalik91827
Виталий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
6 лет назад
#1
Все отлично, прямо в точку! Спасибо!
Спасибо за интересный конкурс. Рад был поучаствовать.

Заявки фрилансеров

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
6 лет назад
#1

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