Придумать название бренда + домен для сайта с gps-ошейником

# 1 — $ 25

Нужно придумать название бренда + домен для одностраничного сайта с gps-ошейником для домашних животных ( pet gps tracker ).

Название бренда должно быть в одно слово на английском языке,звучать просто, легко произноситься и запоминаться, вызывать доверие. Должно ощущаться качество и надежность.

Домен должен быть свободен в .ru