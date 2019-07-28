Необходимо придумать название+домен+лозунг для букмекерской конторы Описание деятельности: контора, которая оказывает услуги по приему ставок в онлайне Требование к названию: - Из одного слова, (два слова в виде исключения) - Короткое ...
Придумать название бренда + домен для сайта с gps-ошейником
Нужно придумать название бренда + домен для одностраничного сайта с gps-ошейником для домашних животных ( pet gps tracker ).
Название бренда должно быть в одно слово на английском языке,звучать просто, легко произноситься и запоминаться, вызывать доверие. Должно ощущаться качество и надежность.
Домен должен быть свободен в .ru
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