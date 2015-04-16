Редизайн сайта

Есть сайт www.master-aav.ru

PSD к сожалению нету, но есть архив с этим шаблоном под opencart, там есть все изображения.

Ссылка на архив с изображениями шаблона — https://www.dropbox.com/s/eqhoxk4hsee8jhn/%d0%b8%d...

Необходимо провести рестайлинг.

Хочется сделать его более информативным, при этом сохранить общую стилистику. Мы делаем вещи в классическом стиле, соответсвенно и стилистика та же, но с современным акцентом.

Самое главное — это то, что тело сайта нужно растянуть, но при этом оставить немного фона по краям. Фон тоже поменять.

Цветовая гамма в целом устраивает.

Далее по порядку:

Шапка

Совершенно точно, нужно убрать в шапке фоновые узоры. В шапке по прежнему должны оставаться: Лого, слоган, тел. адрес, время работы и корзина. Все кроме лого — можно и нужно красиво оформить.

Верхнее меню (стилизованное под ленту) хотелось бы видеть что-то новое.

2. Банер

За место банера будет слайдер. Слайдер ориентировочно будет вот этот http://tv.izyum.name/iwsmultislider) фон слайдера меняется, так что можно всторить под стилистику сайта. Но если у вас есть идеи с другим слайдером под OpenCart предлагайте.

3. Меню под слайдером.

Это меню-каталог.

Тут делема - стилистику и пиктограммы хочется сохранить, но встает вопрос как его растянуть в след за телом сайта? Пришли мысли растянуть пункты, увеличить шрифт и можно добавить 1 новый пункт "Светодиодные лампы", и нужно убрать вензель под меню, надоел, приелся. - в общем тут есть поле для раздумья.

4. Тело сайта.

А вот тут полагаемся на вашу фантазию.

Касаемо текста и товаров на главной: они должны идти так же как и сейчас, сначала товары, под ними текст. Можно вид товаров как-то поменять….

Так как сайт растягиваем, соответсвенно остается много места. Вот что мы хотим видеть на свободных местах, естественно в обновленном и лаконичном стиле:

а) Банер на скачку каталога.

б) Новинки товаров

в) Переход на страницу инстаграмма.

г) Лидеры продаж.

д) как то обыграть то, что мы продаем серийно, делаем на заказ и по эскизам клиента.

(Ну это то что и так сейчас есть, просто редизайн нужен.)

е)ОТЗЫВЫ: их мы хотим видеть не как банер на раздел, а как превью отзыва, 3 последних отзыва с несколькими предложениями или словами начала отзыва. Ну и имя, фамилию и город.

ж) Нужно сдлеать банер «Предложение для дизайнеров» и банер «Предложение для розничных магазинов РФ и стран таможенного союза. Естественно все красиво обыграть.

з) Сделать банер — на реставрационные работы.

Нижнее меню нужно сохранить, но можно его как то видоизменить, в плане цвет, шрифта или оформления.

По телу вроде все

Теперь Footer.

На мой взгляд он какой то не законченный. Сверху вроде и меню-каталог интересный с иконками, а низ унылый. Текстовка в нем такая же должна быть, а вот с дизайном, что — то придумать. Ссылки-Иконки на соцсети обязательно.

Вроде все. Все вопросы через ЛС