Для сервиса apprating.ru необходимо созадть мобильную версию одного раздела сайта под iOS. По сути - нужна вёрстка веб-версии вот этого приложения под Android: http://apprating.ru/files/apprating.apk У нас есть полностью отрисованный дизайн ...
Редизайн сайта
Есть сайт www.master-aav.ru
PSD к сожалению нету, но есть архив с этим шаблоном под opencart, там есть все изображения.
Ссылка на архив с изображениями шаблона — https://www.dropbox.com/s/eqhoxk4hsee8jhn/%d0%b8%d...
Необходимо провести рестайлинг.
Хочется сделать его более информативным, при этом сохранить общую стилистику. Мы делаем вещи в классическом стиле, соответсвенно и стилистика та же, но с современным акцентом.
Самое главное — это то, что тело сайта нужно растянуть, но при этом оставить немного фона по краям. Фон тоже поменять.
Цветовая гамма в целом устраивает.
Далее по порядку:
Шапка
Совершенно точно, нужно убрать в шапке фоновые узоры. В шапке по прежнему должны оставаться: Лого, слоган, тел. адрес, время работы и корзина. Все кроме лого — можно и нужно красиво оформить.
Верхнее меню (стилизованное под ленту) хотелось бы видеть что-то новое.
2. Банер
За место банера будет слайдер. Слайдер ориентировочно будет вот этот http://tv.izyum.name/iwsmultislider) фон слайдера меняется, так что можно всторить под стилистику сайта. Но если у вас есть идеи с другим слайдером под OpenCart предлагайте.
3. Меню под слайдером.
Это меню-каталог.
Тут делема - стилистику и пиктограммы хочется сохранить, но встает вопрос как его растянуть в след за телом сайта? Пришли мысли растянуть пункты, увеличить шрифт и можно добавить 1 новый пункт "Светодиодные лампы", и нужно убрать вензель под меню, надоел, приелся. - в общем тут есть поле для раздумья.
4. Тело сайта.
А вот тут полагаемся на вашу фантазию.
Касаемо текста и товаров на главной: они должны идти так же как и сейчас, сначала товары, под ними текст. Можно вид товаров как-то поменять….
Так как сайт растягиваем, соответсвенно остается много места. Вот что мы хотим видеть на свободных местах, естественно в обновленном и лаконичном стиле:
а) Банер на скачку каталога.
б) Новинки товаров
в) Переход на страницу инстаграмма.
г) Лидеры продаж.
д) как то обыграть то, что мы продаем серийно, делаем на заказ и по эскизам клиента.
(Ну это то что и так сейчас есть, просто редизайн нужен.)
е)ОТЗЫВЫ: их мы хотим видеть не как банер на раздел, а как превью отзыва, 3 последних отзыва с несколькими предложениями или словами начала отзыва. Ну и имя, фамилию и город.
ж) Нужно сдлеать банер «Предложение для дизайнеров» и банер «Предложение для розничных магазинов РФ и стран таможенного союза. Естественно все красиво обыграть.
з) Сделать банер — на реставрационные работы.
Нижнее меню нужно сохранить, но можно его как то видоизменить, в плане цвет, шрифта или оформления.
По телу вроде все
Теперь Footer.
На мой взгляд он какой то не законченный. Сверху вроде и меню-каталог интересный с иконками, а низ унылый. Текстовка в нем такая же должна быть, а вот с дизайном, что — то придумать. Ссылки-Иконки на соцсети обязательно.
Вроде все. Все вопросы через ЛС
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