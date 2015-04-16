Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок320 просмотров

Есть сайт www.master-aav.ru

PSD к сожалению нету, но есть архив с этим шаблоном под opencart, там есть все изображения.

Ссылка на архив с изображениями шаблона — https://www.dropbox.com/s/eqhoxk4hsee8jhn/%d0%b8%d...

Необходимо провести рестайлинг.

Хочется сделать его более информативным, при этом сохранить общую стилистику. Мы делаем вещи в классическом стиле, соответсвенно и стилистика та же, но с современным акцентом.

Самое главное — это то, что тело сайта нужно растянуть, но при этом оставить немного фона по краям. Фон тоже поменять.

Цветовая гамма в целом устраивает.

Далее по порядку:

Шапка

Совершенно точно, нужно убрать в шапке фоновые узоры. В шапке по прежнему должны оставаться: Лого, слоган, тел. адрес, время работы и корзина. Все кроме лого — можно и нужно красиво оформить.

Верхнее меню (стилизованное под ленту) хотелось бы видеть что-то новое.

2. Банер

За место банера будет слайдер. Слайдер ориентировочно будет вот этот http://tv.izyum.name/iwsmultislider) фон слайдера меняется, так что можно всторить под стилистику сайта. Но если у вас есть идеи с другим слайдером под OpenCart предлагайте.

3. Меню под слайдером.

Это меню-каталог.

Тут делема - стилистику и пиктограммы хочется сохранить, но встает вопрос как его растянуть в след за телом сайта? Пришли мысли растянуть пункты, увеличить шрифт и можно добавить 1 новый пункт "Светодиодные лампы", и нужно убрать вензель под меню, надоел, приелся. - в общем тут есть поле для раздумья.

4. Тело сайта.

А вот тут полагаемся на вашу фантазию.

Касаемо текста и товаров на главной: они должны идти так же как и сейчас, сначала товары, под ними текст. Можно вид товаров как-то поменять….

Так как сайт растягиваем, соответсвенно остается много места. Вот что мы хотим видеть на свободных местах, естественно в обновленном и лаконичном стиле:

а) Банер на скачку каталога.

б) Новинки товаров

в) Переход на страницу инстаграмма.

г) Лидеры продаж.

д) как то обыграть то, что мы продаем серийно, делаем на заказ и по эскизам клиента.

(Ну это то что и так сейчас есть, просто редизайн нужен.)

е)ОТЗЫВЫ: их мы хотим видеть не как банер на раздел, а как превью отзыва, 3 последних отзыва с несколькими предложениями или словами начала отзыва. Ну и имя, фамилию и город.

ж) Нужно сдлеать банер «Предложение для дизайнеров» и банер «Предложение для розничных магазинов РФ и стран таможенного союза. Естественно все красиво обыграть.

з) Сделать банер — на реставрационные работы.

Нижнее меню нужно сохранить, но можно его как то видоизменить, в плане цвет, шрифта или оформления.

По телу вроде все

Теперь Footer.

На мой взгляд он какой то не законченный. Сверху вроде и меню-каталог интересный с иконками, а низ унылый. Текстовка в нем такая же должна быть, а вот с дизайном, что — то придумать. Ссылки-Иконки на соцсети обязательно.

Вроде все. Все вопросы через ЛС

Opencart
10 лет назад
canku
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
10 лет назад
$80
2 дня
От работы с Владимиром остались только приятные впечатления. Четкое понимание задачи, минимальное кол-во правок. Всегда на связи, что большой +. Рекомендую к сотрудничеству.
Доволен сотрудничеством с Владимиром. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать мобильную версию сайта под iOS

    Для сервиса apprating.ru необходимо созадть мобильную версию одного раздела сайта под iOS. По сути - нужна вёрстка веб-версии вот этого приложения под Android: http://apprating.ru/files/apprating.apk У нас есть полностью отрисованный дизайн ...

    AndroidiOS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать фон сайта

    Добрый день! Необходимо разработать фон для сайта. Который будет выводиться в боковых и нижней части областей (нецентральной). Фон должен представлять из себя в виде наброска или контура винтовых блоков. Наподобие приложения. Но не в ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно скопировать и доработать сайт

    $100

    Есть сайт, который нужно скопировать, и немного доделать под мои требования. Затем нужно сверстать, под битрикс,, но это уже за отдельные деньги, если есть предложения пишите. Работаю только с постоплатой, возможно поэтапно разбить платежи. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн страницы группы ВКонтакте

    $50

    Добрый день! Имеем вот такую группу вконтакте https://vk.com/reestrzakupok Группа принадлежит сайту http://help-tender.ru/ Необходимо создать дизайн группы сохранением фирменного стиля сайта (логотип, цветовое оформление); наличие меню обязательно («Демо-версия», «О программе»); ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно нарисовать 3 внутренних странички

    Здравствуйте, уважаемые коллеги, нужно нарисовать внутренние странички по готовому дизайну. С удовольствием приму заявки от начинающих, но серьезно настроенных дизайнеров, у которых есть портфолио. Не против постоянного сотрудничества в будущем.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно перерисовать 2 небольших элемента

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужно перерисовать фон, там где топ новинок, и в сортировке материалов, все серое, раздражает. Нужна Ваша креативность :) Скрин прикрепил. В преимуществе критерий по цене. ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад