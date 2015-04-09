Для сервиса apprating.ru необходимо созадть мобильную версию одного раздела сайта под iOS. По сути - нужна вёрстка веб-версии вот этого приложения под Android: http://apprating.ru/files/apprating.apk У нас есть полностью отрисованный дизайн ...
Сделать дизайн продающего текста
вот ссылка на гугл док
https://docs.google.com/document/d/1TKIXZongCPPUVNYVteUStBJXEyiFfT_TKPCfgoLppyk/edit
нужно сделать дизайн и верстку - пишите цену и сроки
и прикладывайте работы по этой тематике
Заявки фрилансеров
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