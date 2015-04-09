Сделать дизайн продающего текста

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок134 просмотра

вот ссылка на гугл док

https://docs.google.com/document/d/1TKIXZongCPPUVNYVteUStBJXEyiFfT_TKPCfgoLppyk/edit

нужно сделать дизайн и верстку - пишите цену и сроки

и прикладывайте работы по этой тематике

10 лет назад
banishevski
Георгий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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