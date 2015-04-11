Карточка товара

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок175 просмотров

Здравствуйте, необходимо в раздел с товаром http://torg.pelex.ru/ops разработать дизайн карточки товара, сейчас карточка динамическая, а необходима статическая, с расположением в ней всех основных элементов. Пример, образец того что необходимо во вложении, только не надо делать копию с моего образца, необходим продуманный, удобный и вписывающийся в сайт дизайн карточки.

10 лет назад
Pelex
48 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$20
2 дня
Алексей молодец! Приятно работать с таким исполнителем. Всё быстро, чётко, пару дополнительных штрихов и идеальный результат я получил. Спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
Понравилось работать с Дмитрием. Понятно сформулировал задание, мгновенно все оплатил. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад

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