Карточка товара

Здравствуйте, необходимо в раздел с товаром http://torg.pelex.ru/ops разработать дизайн карточки товара, сейчас карточка динамическая, а необходима статическая, с расположением в ней всех основных элементов. Пример, образец того что необходимо во вложении, только не надо делать копию с моего образца, необходим продуманный, удобный и вписывающийся в сайт дизайн карточки.