Для сервиса apprating.ru необходимо созадть мобильную версию одного раздела сайта под iOS. По сути - нужна вёрстка веб-версии вот этого приложения под Android: http://apprating.ru/files/apprating.apk У нас есть полностью отрисованный дизайн ...
Разработка мобильной версии сайта
Вот сайт-int-net-partner.ru. Необходимо разработать адаптивную мобильную версию. Только исполнители с опытом работы в данной тематике.
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