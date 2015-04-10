Для сервиса apprating.ru необходимо созадть мобильную версию одного раздела сайта под iOS. По сути - нужна вёрстка веб-версии вот этого приложения под Android: http://apprating.ru/files/apprating.apk У нас есть полностью отрисованный дизайн ...
Разработка дизайна для онлайн браузерной игры
1) Разработать загрузочную страницу. Пример приведён ниже.
2) После загрузочной страницы мы попадаем на главную страницу. На главной нужно будет разбить меню, и расположить кнопки из этого меню, чтобы смотрелось гармонично. Также изменить дизайн самих кнопок. На странице пристутсвует и статистика, её тоже нужно красиво оформить и компактно где-нибудь расположить. Также разработать фоновый дизайн главной страницы.
3) После того как происходит авторизация, появляются новые кнопки, их тоже нужно будет расположить. Дизайн остаётся такой же как и не на авторизованной главной.
4) Дизайн игровой страницы. Пример приведён ниже.
5) Нарисовать загоны, животных, фабрики продуктов, пекарни и корма.
6) Разработать дизайн ярмарки и скотского рынка.
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