Разработка дизайна для онлайн браузерной игры

1) Разработать загрузочную страницу. Пример приведён ниже.

2) После загрузочной страницы мы попадаем на главную страницу. На главной нужно будет разбить меню, и расположить кнопки из этого меню, чтобы смотрелось гармонично. Также изменить дизайн самих кнопок. На странице пристутсвует и статистика, её тоже нужно красиво оформить и компактно где-нибудь расположить. Также разработать фоновый дизайн главной страницы.

3) После того как происходит авторизация, появляются новые кнопки, их тоже нужно будет расположить. Дизайн остаётся такой же как и не на авторизованной главной.

4) Дизайн игровой страницы. Пример приведён ниже.

5) Нарисовать загоны, животных, фабрики продуктов, пекарни и корма.

6) Разработать дизайн ярмарки и скотского рынка.