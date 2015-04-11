Нужен уникальный дизайн Lading Page

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка83 просмотра

Прошу откликаться только профессионалов своего дела!

Нужен уникальный дизайн (фирменный стиль) Lading Page для веб студии.

Сразу указывайте:

Опыт работ в данной сфере;

Портфолио;

Примерные цены на создание фирменного стиля и дизайна целиком для Lading Page

Работаю без предоплаты! Рассматриваются варианты оплаты по частях или же по факту сделанной работы!

Рассматриваются исполнители только из Украины!

10 лет назад
kromovskiy
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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