Лендинг на финансовую тематику - 2шт.

# 1 — $ 280

Требуется дизайн PSD шириной 1200px на кредитно-финансовую тематику (Кредитный Брокер). 2 штуки, дизайны разные.

Блоки стандартные, 5–6 полноэкранных блоков (победителю конкурса дам ссылку на основной сайт, где есть исходный контент).

Форма-анкета (поля: Имя, Телефон, Сумма, Кнопка) размещается на первом блоке и 2 внизу, но это позже. Для начала от вас жду ваше видение первого блока, чья работа понравится больше — тот победил в конкурсе и будем дорабатывать шаблон полностью.