Дизайн сайта с каталогом и корзиной

Сделать дизайн сайта в виде PSD-файлов. Сайт о продаже эковаты и полимерпесчаной продукции – информация, каталог продукции, корзина. Нужно придумать главную страницу. На её основе (хедер, футер остаются) – второстепенная страница, корзина, список продукции, страница продукта, страница эковаты.

Дизайн должен быть адаптивным (в том смысле, что дизайн перестраивается в зависимости от размера браузера, как например тут – nanoc.ws), поэтому нужно несколько вариантов дизайна – в тех местах, где он начинает "ломаться". Наверное всего будет 3 штуки – маленький (телефоны), средний (планшеты), большой (десктопы).

Цветовая гамма – зеленый, голубой, белый. Логотип уже есть.

Подробности в файле. Есть дополнительные материалы – картинки/фотографии.

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В ответе укажите:

1. Ссылку на портфолио с подобными сайтами.

2. Цену за обычную десктопную версию.

3. Цену за адаптивные версии (не включая цену из п.2)