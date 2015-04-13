Нужно нарисовать дизайн интернет магазина, который будет натянут на опенкарт 1.5.6 Посмотреть готовый установленный движок можно тут http://instup.com/opencart/ Тематика сайта: Магазин по продаже товаров для бани и всего сопутствующего (сейчас сделан ...
Дизайн сайта с каталогом и корзиной
Сделать дизайн сайта в виде PSD-файлов. Сайт о продаже эковаты и полимерпесчаной продукции – информация, каталог продукции, корзина. Нужно придумать главную страницу. На её основе (хедер, футер остаются) – второстепенная страница, корзина, список продукции, страница продукта, страница эковаты.
Дизайн должен быть адаптивным (в том смысле, что дизайн перестраивается в зависимости от размера браузера, как например тут – nanoc.ws), поэтому нужно несколько вариантов дизайна – в тех местах, где он начинает "ломаться". Наверное всего будет 3 штуки – маленький (телефоны), средний (планшеты), большой (десктопы).
Цветовая гамма – зеленый, голубой, белый. Логотип уже есть.
Подробности в файле. Есть дополнительные материалы – картинки/фотографии.
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В ответе укажите:
1. Ссылку на портфолио с подобными сайтами.
2. Цену за обычную десктопную версию.
3. Цену за адаптивные версии (не включая цену из п.2)
Заявки фрилансеров
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