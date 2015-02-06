crossfit

Алексей crossfit

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ассистент в области поддержки/разработки сайтов (не программирование)

    Занятость частичная, нагрузка зависит от количества текущих задач. Оплата по фактически отработанному времени (используется специальный софт), 80 руб/час. Нужен человек, имеющий опыт в области создания и обслуживания сайтов. Всё, кроме программирования - ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Текст о полимерпесчаной продукции, описание 4-х товаров.

    $10

    Нужен копирайт на страницу о полимерпесчаной продукции, 1-2к. Так же нужно описание для каждого товара: Бoрдюр, Плита для зaкрытия кабеля, Плиткa трoтуарная (2 вида). Маленькое и большое, в сумме 1.5 к для ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка HTML5 из PSD, тема для WP

    Только безопасная сделка или безнал (для ИП и юрлиц). Есть сайт на WP, примерно 30 страниц. Есть файлы PSD – 11 шт. Нужно сделать новую тему на основе этих файлов. ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать 2 статьи по теме эковаты и полимерпесчаной продукции.

    Примерный объём каждой статьи 3-4к знаков. 1. Страница об Эковате Рассказать об областях применения эковаты, о преимуществах по сравнению с другими материалами. Сделать акцент на экологичность. Для этой ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта с каталогом и корзиной

    Сделать дизайн сайта в виде PSD-файлов. Сайт о продаже эковаты и полимерпесчаной продукции – информация, каталог продукции, корзина. Нужно придумать главную страницу. На её основе (хедер, футер остаются) – второстепенная страница, корзина, список продукции, страница ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести правки в картинку JPG

    $20

    Стереть лишнее, добавить новое. По надписи, которая вверху - надо будет сделать 3 варианта (просто 3 разных шрифта). https://cloud.mail.ru/public/1b2375879576/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83.jpg https://cloud.mail.ru/public/60ebe9dc4143/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.jpg

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Откорректировать и оформить текст 16к без пробелов

    Черновик текста есть. Это рекламное описание нового журнала знакомств и его преимуществ для рекламодателей по сравнению с другими площадками - сайтами и социальными сетями. В черновике есть разные пометки, которые необходимо будет удалить. ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать страницы для сайта знакомств

    $85

    Макеты только в JPG, PSD утерян. Есть отдельные нарезанные картинки, которых по идее должно хватать. Нужно будет сделать дропдауны и чекбоксы в своём стиле. Резиновая и адаптивная верстка не нужны. Кроссбраузерно: IE 9+, Chrome, Firefox, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Написать 2 статьи по теме эковаты и полимерпесчаной продукции.
Приятно было сотрудничать с Алексеем. Чётко поставил задачу и сразу оплатил работу, рекомендую.
Всё сделано вовремя. Цена/качество соответствуют.
Ответный отзыв
anny_tay
Анна 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Откорректировать и оформить текст 16к без пробелов
Задача интересная. Заказчик приятен в общении. Оплата вовремя и в полном объеме. Спасибо за сотрудничество.
Сроки соблюдены. Результат соответствует ожиданиям.
Ответный отзыв
herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Сверстать страницы для сайта знакомств
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата! Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Точно в срок. Работа сделана хорошо. Несколько очень мелких недочетов были исправлены исполнителем за несколько минут.
Ответный отзыв