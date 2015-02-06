Занятость частичная, нагрузка зависит от количества текущих задач. Оплата по фактически отработанному времени (используется специальный софт), 80 руб/час. Нужен человек, имеющий опыт в области создания и обслуживания сайтов. Всё, кроме программирования - ...
- Копирайтинг36 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужен копирайт на страницу о полимерпесчаной продукции, 1-2к. Так же нужно описание для каждого товара: Бoрдюр, Плита для зaкрытия кабеля, Плиткa трoтуарная (2 вида). Маленькое и большое, в сумме 1.5 к для ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Только безопасная сделка или безнал (для ИП и юрлиц). Есть сайт на WP, примерно 30 страниц. Есть файлы PSD – 11 шт. Нужно сделать новую тему на основе этих файлов. ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Примерный объём каждой статьи 3-4к знаков. 1. Страница об Эковате Рассказать об областях применения эковаты, о преимуществах по сравнению с другими материалами. Сделать акцент на экологичность. Для этой ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сделать дизайн сайта в виде PSD-файлов. Сайт о продаже эковаты и полимерпесчаной продукции – информация, каталог продукции, корзина. Нужно придумать главную страницу. На её основе (хедер, футер остаются) – второстепенная страница, корзина, список продукции, страница ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Стереть лишнее, добавить новое. По надписи, которая вверху - надо будет сделать 3 варианта (просто 3 разных шрифта). https://cloud.mail.ru/public/1b2375879576/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83.jpg https://cloud.mail.ru/public/60ebe9dc4143/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.jpgДизайн сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
Черновик текста есть. Это рекламное описание нового журнала знакомств и его преимуществ для рекламодателей по сравнению с другими площадками - сайтами и социальными сетями. В черновике есть разные пометки, которые необходимо будет удалить. ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $85
Макеты только в JPG, PSD утерян. Есть отдельные нарезанные картинки, которых по идее должно хватать. Нужно будет сделать дропдауны и чекбоксы в своём стиле. Резиновая и адаптивная верстка не нужны. Кроссбраузерно: IE 9+, Chrome, Firefox, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад