- Грамотный письменный и устный русский язык
- Трудолюбие. Внимание к деталям. Стрессоустойчивость.
- Знание основных CMS: Bitrix, Joomla, Modx evo/revo, и прочих.
- Продвинутые знания графических редакторов, и ряда другого ПО.
- Умение понимать поставленную задачу и выполнять ее так как задумано.
- Базовые знания html, js, php, MySql
- Ну оооочень быстрая обучаемость, понимание задачи "на лету"
- Дай Бог здоровья бывшему работодателю - непоколебимая стрессоустойчивость и высокая скорость печати.
Начально-карьерное портфолио (обновлять было некогда - последнее обновление делала вроде бы в марте 2016) можно было посмотреть на anna.liber.pro, но я его еще не модернизировала. (правка от 06.01.2017)
Свои любимые работы скину в конце послания.
Сам сайт - мой первый опыт в программировании - так что можно похихикать над исполнением. Но! Там на бг есть котики!
На текущий момент сотрудничаю на постоянной основе с 3-мя веб-студиями и парочкой постоянных клиентов:
-наполнение сайтов готовым контентом
-поддержка существующих сайтов (чаще всего добавть-удалить статью/картинку/новость, поменять фотографию в слайдере, потому что "эта какая-то слишком зеленая" и т.д.)
А дальше краткое резюме:
Умею все, а то, что не умею - гуглю и соответственно уже умею.
Предпочитаю работать с modx evo, но не чураюсь и других CMS
График работы хотелось бы удаленный, т.к. на текущий момент жизни нахожусь в Витебске.
Зарплату хочу сдельную попроектную, выплачиваемую 1-2 раза в месяц.
Что не умею даже погуглив: копирайт, сео
Под настроение и мотивирующий пинок могу порерайтить и художественно пересказать гугл транслейт.
Если вакансия еще актуальна и Вас заинтересовала моя скромная персона - пишите.
Рекомендации касательно моей персоны могут предоставить:
Спасибо за внимание.
Любимые работы. Вот тут штук 5 навскидку - самых любимых и интересных:
http://xn----8sbajbe1a9bete0a.xn--80adxhks/ - весь сайт
http://www.xn----7sbhffthvlagdet2dvb2b1c.xn--80adxhks/ - весь сайт
http://utoys.by/ - первоначальное наполнение сайта + 100 уникальных описаний
http://locationfilms.ru/ - весь сайт + текущие доработки
http://fitness-dzr.ru/ и его брат http://energyfit.ru/ - периодическое наполнение готовым контентом
Сайт за качество наполнения которого мне стыдно:
http://вся-гидроизоляция.рф/ - сайт красивый и практичный - но код в карточке товара - грязный! Сейчас так не делаю - все аккуратно и лаконично
З.Ы. Я НЕ КОПИРАЙТЕР! НЕ РЕРАЙТЕР!
Очень прошу не путать контент-менеджмент с вышеуказанными вещами
Портфолио
- Http://www.chashka-shop.ru/341 просмотр