anny_tay

Анна anny_tay

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Грамотный специалист

- Грамотный письменный и устный русский язык 

- Трудолюбие. Внимание к деталям. Стрессоустойчивость. 

- Знание основных CMS: Bitrix, Joomla, Modx evo/revo, и прочих. 

- Продвинутые знания графических редакторов, и ряда другого ПО. 

- Умение понимать поставленную задачу и выполнять ее так как задумано. 

- Базовые знания html, js, php, MySql 

- Ну оооочень быстрая обучаемость, понимание задачи "на лету" 

- Дай Бог здоровья бывшему работодателю - непоколебимая стрессоустойчивость и высокая скорость печати.

Начально-карьерное портфолио (обновлять было некогда - последнее обновление делала вроде бы в марте 2016) можно было посмотреть на anna.liber.pro, но я его еще не модернизировала. (правка от 06.01.2017) 

Свои любимые работы скину в конце послания. 

Сам сайт - мой первый опыт в программировании - так что можно похихикать над исполнением. Но! Там на бг есть котики! 

На текущий момент сотрудничаю на постоянной основе с 3-мя веб-студиями и парочкой постоянных клиентов: 

-наполнение сайтов готовым контентом 

-поддержка существующих сайтов (чаще всего добавть-удалить статью/картинку/новость, поменять фотографию в слайдере, потому что "эта какая-то слишком зеленая" и т.д.) 

А дальше краткое резюме: 

Умею все, а то, что не умею - гуглю и соответственно уже умею. 

Предпочитаю работать с modx evo, но не чураюсь и других CMS 

График работы хотелось бы удаленный, т.к. на текущий момент жизни нахожусь в Витебске. 

Зарплату хочу сдельную попроектную, выплачиваемую 1-2 раза в месяц. 

Что не умею даже погуглив: копирайт, сео 

Под настроение и мотивирующий пинок могу порерайтить и художественно пересказать гугл транслейт. 

Если вакансия еще актуальна и Вас заинтересовала моя скромная персона - пишите. 

Рекомендации касательно моей персоны могут предоставить: 

https://vk.com/tanzirev 

https://vk.com/liber87 

Спасибо за внимание. 

Любимые работы. Вот тут штук 5 навскидку - самых любимых и интересных: 

http://xn----8sbajbe1a9bete0a.xn--80adxhks/ - весь сайт 

http://www.xn----7sbhffthvlagdet2dvb2b1c.xn--80adxhks/ - весь сайт 

http://utoys.by/ - первоначальное наполнение сайта + 100 уникальных описаний 

http://locationfilms.ru/ - весь сайт + текущие доработки 

http://fitness-dzr.ru/ и его брат http://energyfit.ru/ - периодическое наполнение готовым контентом 

Сайт за качество наполнения которого мне стыдно: 

http://вся-гидроизоляция.рф/ - сайт красивый и практичный - но код в карточке товара - грязный! Сейчас так не делаю - все аккуратно и лаконично

З.Ы. Я НЕ КОПИРАЙТЕР! НЕ РЕРАЙТЕР!

Очень прошу не путать контент-менеджмент с вышеуказанными вещами

Портфолио

Отзывы заказчиков

crossfit
Алексей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Откорректировать и оформить текст 16к без пробелов
Сроки соблюдены. Результат соответствует ожиданиям.
Задача интересная. Заказчик приятен в общении. Оплата вовремя и в полном объеме. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
prpump
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Обновить меню на сайте кафе
Joomla
Профессиональный исполнитель, который после четко поставленных вопросов к тз, сделал все быстрее указанного им же срока. Также стоит особенно отметить - очень приятный в общении человек. Вообщем рекомендую!
Превосходный заказчик. ТЗ четкое, ясное и понятное, коммуникация своевременная, оплата без задержек. Очень приятно работать.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
$3/час
от $10от 3 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга