Грамотный специалист

- Грамотный письменный и устный русский язык

- Трудолюбие. Внимание к деталям. Стрессоустойчивость.

- Знание основных CMS: Bitrix, Joomla, Modx evo/revo, и прочих.

- Продвинутые знания графических редакторов, и ряда другого ПО.

- Умение понимать поставленную задачу и выполнять ее так как задумано.

- Базовые знания html, js, php, MySql

- Ну оооочень быстрая обучаемость, понимание задачи "на лету"

- Дай Бог здоровья бывшему работодателю - непоколебимая стрессоустойчивость и высокая скорость печати.

Начально-карьерное портфолио (обновлять было некогда - последнее обновление делала вроде бы в марте 2016) можно было посмотреть на anna.liber.pro, но я его еще не модернизировала. (правка от 06.01.2017)

Свои любимые работы скину в конце послания.

Сам сайт - мой первый опыт в программировании - так что можно похихикать над исполнением. Но! Там на бг есть котики!

На текущий момент сотрудничаю на постоянной основе с 3-мя веб-студиями и парочкой постоянных клиентов:

-наполнение сайтов готовым контентом

-поддержка существующих сайтов (чаще всего добавть-удалить статью/картинку/новость, поменять фотографию в слайдере, потому что "эта какая-то слишком зеленая" и т.д.)

А дальше краткое резюме:

Умею все, а то, что не умею - гуглю и соответственно уже умею.

Предпочитаю работать с modx evo, но не чураюсь и других CMS

График работы хотелось бы удаленный, т.к. на текущий момент жизни нахожусь в Витебске.

Зарплату хочу сдельную попроектную, выплачиваемую 1-2 раза в месяц.

Что не умею даже погуглив: копирайт, сео

Под настроение и мотивирующий пинок могу порерайтить и художественно пересказать гугл транслейт.

Если вакансия еще актуальна и Вас заинтересовала моя скромная персона - пишите.

Рекомендации касательно моей персоны могут предоставить:

https://vk.com/tanzirev

https://vk.com/liber87

Спасибо за внимание.

Любимые работы. Вот тут штук 5 навскидку - самых любимых и интересных:

http://xn----8sbajbe1a9bete0a.xn--80adxhks/ - весь сайт

http://www.xn----7sbhffthvlagdet2dvb2b1c.xn--80adxhks/ - весь сайт

http://utoys.by/ - первоначальное наполнение сайта + 100 уникальных описаний

http://locationfilms.ru/ - весь сайт + текущие доработки

http://fitness-dzr.ru/ и его брат http://energyfit.ru/ - периодическое наполнение готовым контентом

Сайт за качество наполнения которого мне стыдно:

http://вся-гидроизоляция.рф/ - сайт красивый и практичный - но код в карточке товара - грязный! Сейчас так не делаю - все аккуратно и лаконично

З.Ы. Я НЕ КОПИРАЙТЕР! НЕ РЕРАЙТЕР!

Очень прошу не путать контент-менеджмент с вышеуказанными вещами