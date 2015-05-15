Написать 2 статьи по теме эковаты и полимерпесчаной продукции.

Примерный объём каждой статьи 3-4к знаков.

1. Страница об Эковате

Рассказать об областях применения эковаты, о преимуществах по сравнению с другими материалами. Сделать акцент на экологичность.

Для этой статьи уже готовы 2 иллюстрации.

2. Главная страница сайта о продаже эковаты и полимерпесчаной продукции.

Рассказать о самой продукции (эковата и полимерпесчаная), преимуществах (цена и т.д.). Сделать акцент на экологичность. На продукцию есть необходимые сертификаты. Работаем с юридическими лицами и с физическими, опт и розница.

Виды полимерпесчаной продукции:

Плитка (тротуарная плитка), бордюр, Плита для закрытия кабеля (ПЗК) "Осторожно кабель".

Ключевые фразы, которые желательно употребить в том или ином виде. Делать текст из-за них нечитаемым не нужно.

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В заявке указывайте полную стоимость проекта.