Ранее тексты были написаны, но они не официально-деловой направленности. Нужно строгим стилем сделать тексты, основываясь на информации уже написанного материала Общий объём порядка 15 тысяч знаков. Выбор исполнителя на основе ...
Написать 2 статьи по теме эковаты и полимерпесчаной продукции.
Примерный объём каждой статьи 3-4к знаков.
1. Страница об Эковате
Рассказать об областях применения эковаты, о преимуществах по сравнению с другими материалами. Сделать акцент на экологичность.
Для этой статьи уже готовы 2 иллюстрации.
2. Главная страница сайта о продаже эковаты и полимерпесчаной продукции.
Рассказать о самой продукции (эковата и полимерпесчаная), преимуществах (цена и т.д.). Сделать акцент на экологичность. На продукцию есть необходимые сертификаты. Работаем с юридическими лицами и с физическими, опт и розница.
Виды полимерпесчаной продукции:
Плитка (тротуарная плитка), бордюр, Плита для закрытия кабеля (ПЗК) "Осторожно кабель".
Ключевые фразы, которые желательно употребить в том или ином виде. Делать текст из-за них нечитаемым не нужно.
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В заявке указывайте полную стоимость проекта.
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