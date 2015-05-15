Ранее тексты были написаны, но они не официально-деловой направленности. Нужно строгим стилем сделать тексты, основываясь на информации уже написанного материала Общий объём порядка 15 тысяч знаков. Выбор исполнителя на основе ...
Пруфридинг (вычитка и редактирование) переводных статей по отношениям
Необходимо вычитать и откорректировать перевод психологических статей:
- стилистику и используемые выражения привести к разговорному русскому языку, которым мы пользуемся при живом общении
- сделать текст более простым и понятным - найти части, которые не совсем понятны и выразить мысль более просто
- изменить обращение автора к читателю с "Вы" на "ты"
В заявках стоимость, сроки (примерно 13000 без / 15000 с пробелами), а также тестовое задание фрагмента перевода (самый сложный фрагмент - остальное намного проще).
!!!Тестовое задание обязательно!!!
All kinds of heartbreaks, disappointments, and disillusionments can break the trust that once was sacred to new lovers, especially if they are unexpected, significant, and continue. The obvious ones are infidelities, addictions, and broken promises. But there are many others. A negative surprise can throw an otherwise balanced couple into a chasm of sadness. A once-prioritized partner who has lost that status may live in the terror of eventual exile. Relevant happenings, now withheld, herald lessened importance to the partner kept ignorant.
Подорвать доверие, которое когда-то было священно для молодой пары, могут все виды сердечных ран, огорчений и разочарований, особенно если они неожиданные, существенные и продолжительные. Самые очевидные из них - это измены, зависимости и нарушенные обещания. Но есть и многие другие. Неприятный сюрприз может отбросить стабильную пару в пучину печали. Партнер, который когда-то обладал приоритетом, а затем утратил его, может находиться в страхе возможного изгнания. Важные происшествия, которые не забываются, имеют меньшее значение для партнера, который продолжает игнорировать Вас.
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