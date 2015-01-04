Ранее тексты были написаны, но они не официально-деловой направленности. Нужно строгим стилем сделать тексты, основываясь на информации уже написанного материала Общий объём порядка 15 тысяч знаков. Выбор исполнителя на основе ...
Заголовки 4U
Для нашего продукта необходимо составить заголовок по методике 4U, это строительным материал. Выберем 1 из нескольких Вами предложенных.
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