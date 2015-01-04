интересует написание текста для группы в ВК мы занимаемся организацией свадьбы в Италии нужен контент в группу.
Рерайт текстов по строительству
Здравствуйте. Требуются авторы на разовый проект, тема: строительство. Оплата 30 руб за 1000 симв б.п.
Требуется написать 50 текстов, каждый 3000-5000 симв б.п.
Требования:
1. Писать четкий осмысленный текст без воды.
2. Грамотность.
3. Точное соблюдение всем пунктам ТЗ.
4. Уникальность 90/95 + по адвего / етхт
5. Опыт работы важен, новичков не беру.
Присылайте заявки, желательно примеры работ с количеством символов 3000–5000
Заявки фрилансеров
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