Наполнение автомобильного сайта

Необходимо наполнение сайта автомобильной тематики - постоянное ведение и написание новых статей.

Имеется ТЗ с количеством символов и ключевыми фразами.

Статья должна полностью отвечать на вопросы пользователя по конкретной теме статьи. Ваша задача, найти всю необходимую информацию и соединить в одну полную статью, которая раскроет всю тему.

Работа по результату за неделю. Первое время можно получать оплату после проверки статьи.

Цена — 40 рублей за 1000 символов без пробелов.