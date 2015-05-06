Описания к карточкам товаров

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Закрыт28 заявок223 просмотра

Добрый день!

Нужно написать описания к товарам ИМ. Тематика - обручальные кольца. Требования к описаниям: легко читаемые, грамотные, уникальные. Объем каждого описания 500-600 символов без пробелов.

Первоначальное количество карточек - 10 шт. По результатам выполнения возможно дальнейшее регулярное сотрудничество.

10 лет назад
m_alexx
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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