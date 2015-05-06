Здравствуйте! В екселе есть посортированный по разным параметрам каталог препаратов. Всего около 400 наименований. Нужно по каждому названию подготовить описание (инструкцию), брать можно отсюда http://www.rlsnet.ru/. Рерайт всего описание делать не нужно. ...
Описания к карточкам товаров
Добрый день!
Нужно написать описания к товарам ИМ. Тематика - обручальные кольца. Требования к описаниям: легко читаемые, грамотные, уникальные. Объем каждого описания 500-600 символов без пробелов.
Первоначальное количество карточек - 10 шт. По результатам выполнения возможно дальнейшее регулярное сотрудничество.
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