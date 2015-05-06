Придумать вопросы на английском языке для креативных людей

Здравствуйте!

Предлагаю несложную, но интересную работу. Сразу должен отметить, что мне нужен постоянный копирайтер, которому действительно интересна тема вебдизайна, дизайна, разработки и прочего, что принято называть креативом.

Есть хороший сайт о креативных людях: разработчиках, дизайнерах, иллюстраторах. Ваша задача - составлять вопросы (5 - 7 штук на каждую персону) о работе, инструментах, вдохновении и проч. На АНГЛИЙСКОМ языке.

В неделю - до 100-200 вопросов.

В личку пишите следующее:

1) Опыт работы (1-2 должности) и образование

2) Почему вам интересна данная работа

3) Сколько времени займет составление 5 вопросов для одного человека и сколько это будет стоить.

Если ваша кандидатура мне понравится, расскажу подробней о концепции сайта, обсудим детали. Если найдем общий язык и я пойму, что вам это интересно, будете писать еженедельные посты на темы о creative people.

Оплата - webmoney.