Если вы любите вкусно готовить и красиво оформлять готовое блюдо, тогда жду ваших предложений. Нужны различные рецепты с пошаговыми фото. Фото красивые, качественные. Т.е. готовите блюдо, фотографируете каждый этап приготовления и описываете ...
Придумать вопросы на английском языке для креативных людей
Здравствуйте!
Предлагаю несложную, но интересную работу. Сразу должен отметить, что мне нужен постоянный копирайтер, которому действительно интересна тема вебдизайна, дизайна, разработки и прочего, что принято называть креативом.
Есть хороший сайт о креативных людях: разработчиках, дизайнерах, иллюстраторах. Ваша задача - составлять вопросы (5 - 7 штук на каждую персону) о работе, инструментах, вдохновении и проч. На АНГЛИЙСКОМ языке.
В неделю - до 100-200 вопросов.
В личку пишите следующее:
1) Опыт работы (1-2 должности) и образование
2) Почему вам интересна данная работа
3) Сколько времени займет составление 5 вопросов для одного человека и сколько это будет стоить.
Если ваша кандидатура мне понравится, расскажу подробней о концепции сайта, обсудим детали. Если найдем общий язык и я пойму, что вам это интересно, будете писать еженедельные посты на темы о creative people.
Оплата - webmoney.
Заявки фрилансеров
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