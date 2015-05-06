Требуется SEO-рерайт текстов по определенным ключам.

Порядок работы:

1. Получаете список ключей

2. По каждому ключу подбираете подходящий текст, рерайтите его. В тексте должен встречаться основной ключ и 3-4 ключа из поисковых запросов Яндекс/гугл/мейл.ру с частотностью не менее 10 тыс., схожих по теме основному ключу.

3. Объем одного текста – 300-350 знаков, не более + краткий анонс (50-60 знаков)

4. Формат текста на выходе – отдельными абзацами ключ, анонс, основное описание. Файлы с готовыми текстами назвать по ключу, сохранить в формате тхт (кодировка 1251) и прислать в едином архиве на почту.

5. Мы проверяем и оплачиваем

Оплата – WMR

Более подробные инструкции про личном общении. Первый заказ небольшой.

При благоприятном сотрудничестве объем требуемых текстов у нас большой и наше сотрудничество продолжается.

Пишите стоимость за 1000 знаков.