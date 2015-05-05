Необходимо заполнить карточки товара интернет-магазина musicda.ru. В данный момент в нем представлены 3000 товаров, но их количество увеличивается постоянно. Стоимость: 10 рублей одна карточка. Срок выполнения: 20 дней или более Сайт на движке PrestaShop, ...
Нужны рецепты на английском
Если вы любите вкусно готовить и красиво оформлять готовое блюдо, тогда жду ваших предложений.
Нужны различные рецепты с пошаговыми фото. Фото красивые, качественные. Т.е. готовите блюдо, фотографируете каждый этап приготовления и описываете рецепт.
Цена за 1 рецепт – 4 доллара.
Способ оплаты — прямая оплата Исполнителю на его кошелек.
Объем текста на английском – от 1500 знаков.
Контакты - в профайле. В личном сообщении указывайте, какие именно рецепты вы можете предложить, есть ли у вас подобный опыт.
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