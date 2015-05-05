Нужны рецепты на английском

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок199 просмотров

Если вы любите вкусно готовить и красиво оформлять готовое блюдо, тогда жду ваших предложений.

Нужны различные рецепты с пошаговыми фото. Фото красивые, качественные. Т.е. готовите блюдо, фотографируете каждый этап приготовления и описываете рецепт.

Цена за 1 рецепт – 4 доллара.

Способ оплаты — прямая оплата Исполнителю на его кошелек.

Объем текста на английском – от 1500 знаков.

Контакты - в профайле. В личном сообщении указывайте, какие именно рецепты вы можете предложить, есть ли у вас подобный опыт.

10 лет назад
Linessa
Алена 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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