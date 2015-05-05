Необходимо написать статьи по игре Варфейс. Уникальность 100% + 2-4 картинки на статью. Интересуют гайды: мануалы: прохождения: описания.
Написание заметок
Здравствуйте!
Ищем писателей на разные темы. Писать нужно короткие заметки (200 слов) - Ваше мнение на тот или иной ключевой запрос.
Оплата 60 заметок - $25 долларов. Далее поднимаем оплату после согласования с заказчиками.
Ключи к заданиям Я подбираю Вам сам. Писать нужно живой текст, а не техническую документацию.
Заметка должна содеражть в себе полезную и познавательную информацию.
В написании, могут попробовать себя Все и получить гонарар.
Оплата на Ваш кошелек Вебмани в рублях или долларах, частями или целиком.
Обращайтесь на почту или в скайп.
С уважением, Максим.
Заявки фрилансеров
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