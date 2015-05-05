Написание заметок

Здравствуйте!

Ищем писателей на разные темы. Писать нужно короткие заметки (200 слов) - Ваше мнение на тот или иной ключевой запрос.

Оплата 60 заметок - $25 долларов. Далее поднимаем оплату после согласования с заказчиками.

Ключи к заданиям Я подбираю Вам сам. Писать нужно живой текст, а не техническую документацию.

Заметка должна содеражть в себе полезную и познавательную информацию.

В написании, могут попробовать себя Все и получить гонарар.

Оплата на Ваш кошелек Вебмани в рублях или долларах, частями или целиком.

Обращайтесь на почту или в скайп.

С уважением, Максим.