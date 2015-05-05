Здравствуйте, требуются люди, разбирающиеся в футбольной тематике, а лучше в мини-футбольной, или хотя бы интересующиеся этим видом спорта и умеющие писать статьи на эти темы. Сайт только на начальной стадии запуска, поэтому контента практически нет, ...
Автор-написание статей, новостей, заметок
Требуется человек для написание уникальных статей, новостей по тематике "Спецтехника". 10-12 статей в месяц, до конца года.
Заявки фрилансеров
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