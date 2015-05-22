Ищем журналиста на написание постов по электрике

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок269 просмотров

Нужен журналист для написания постов в соц.сети по электрике.в течении 2 месяцев 1 раз в 3 дня.

по 6 постов(каждый пост с картинкой), по 500 символов. 1 пост 30р

Написание постов
10 лет назад
zakaz-energy
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Maree_
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$50
5 дней
Отличные тексты, соблюдает сроки, приятная в общении.рекомендую
Всем доброго времени суток! Этот заказчик четко и доступно нарезает задачи, коммуникабелен. Зарплата начисляется добросовестно и в срок. Одним словом, работать одно удовольствие. Не пожалеете! :)

Заявки фрилансеров

Maree_
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад