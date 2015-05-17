Тексты про пользование сайтом Алиэкспресс

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок203 просмотра

Необходимо написать 50 статей по теме Алиэкспресс. Тексты не должны быть водой, а интересует описание полезной для пользователей материалов по теме данного проекта.

Конкретные темы для статей предоставлю после согласования стоимости.

Общий объем 30 статей по 2000 знаков в каждой.

Интересует поэтапное выполнение, можно 2 статьи за 2 дня.

Оплата по факту выполнения соответствующей части работы или через посредников, без предоплаты. За хорошую работу гарантирую хороший отзыв.

Жду Ваших предложений.

Победит сильнейший!)

10 лет назад
Alexspaine
Александр 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
10 лет назад
$30
1 день
Качественно выполнена работа с соблюдением сроков. рекомендую..
Очень добросовестный заказчик. Оплата моментальная. ТЗ ставится четко. С удовольствием рекомендую.

Заявки фрилансеров

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
10 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг