Необходимо написать статью для сайта по финно-угорской тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок190 просмотров

Необходимо написать новостную статью в о жизни народов уральской языковой семьи (финно-угорские и самодийские народы, например, коми, манси, карелы, марийцы и т.д.), а также стран и регионов их проживания для сайта инфоцентра.

Работа дистанционная. Выполненная работа оплачивается гонораром(по договоренности)

Опыт журналистской работы, владение английским языком на разговорном уровне– приветствуются.

10 лет назад
finugor
41 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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