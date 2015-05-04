Написать рецензию к фильму

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Завершен5 заявок181 просмотр

Фильм документальный, 35 минут. Ссылку отправлю.

Требуется рецензия по критериям оценки : содержательное своеобразие, художественная целостность фильма.

Срок - сегодня до 22.00 по мск

Объем 4000 зн.

10 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

PapaKarla
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 отзывов
10 лет назад
$8
1 день
Спасибо за работу!
Спасибо за задание. При повторном сотрудничестве скидка - 10%. Рекомендую как надежного и ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

PapaKarla
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 отзывов
10 лет назад

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