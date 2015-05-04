Здравствуйте нужны рерайтеры на украинском языке. Объём текстов довольно большой. Нужно несколько человек для быстрого исполнения. Текст научного направления. (Дистанційна освіта в Україні) Пишите свои цены и возможности по скорости исполнения. (за ...
Написать рецензию к фильму
Фильм документальный, 35 минут. Ссылку отправлю.
Требуется рецензия по критериям оценки : содержательное своеобразие, художественная целостность фильма.
Срок - сегодня до 22.00 по мск
Объем 4000 зн.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, на сайт занимающийся продажей музыкальных инструментов требуется написать СЕО-текстыЗавершен10 лет назад
Есть сайт технической тематики. нужны сео тексты на русском и английском языках Указывайте цену за 1 тыс бп ссылка в лсЗавершен10 лет назад
Требуется копирайт и рерайт статей для сайта – ремонт телефонов. Желательно базовые знания терминов. Под каждую модель необходимо сделать копирайт или рерайт высокой уникальности. для начала 10 моделей по 2к ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать, а лучше сделать рерайт отзывов визовой/туристической тематики по 12 странам: Австралия, Канада, Германия, Польша, Китай, Испания, Италия, Франция, Греция, Литва, Голандия, Чехия Необходимо написать по 3 отзыва на каждую страну ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача: Написать уникальный текст для страниц сайта (примерно 50 штук) объемом не менее 2000 символов без пробелов. Тематика: Оконные профили, фурнитура, комплектующие, отделка. Требования к ...Завершен10 лет назад
Ищу копирайтера для создания серии статей на свадебную тематику. Статьи преимущественно будут публиковаться в соц. сетях. Цель статей – дать действительно полезную информацию молодоженам о подготовке к свадьбе. Размер статей – такой, какой ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
интернет магазин климатической техники, http://mastermarket.ru/ .Нужна статья, пока одна в раздел " о магазине", в статье нужно охватить все аспекты, деятельности компании: Монтаж, сервисное обслуживание и тп.Завершен10 лет назад