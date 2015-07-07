Ищу копирайтера для создания серии статей на свадебную тематику. Статьи преимущественно будут публиковаться в соц. сетях. Цель статей – дать действительно полезную информацию молодоженам о подготовке к свадьбе. Размер статей – такой, какой ...
SEO-копирайтинг на тему «Пластиковые окна»
Задача:
Написать уникальный текст для страниц сайта (примерно 50 штук) объемом не менее 2000 символов без пробелов.
Тематика:
Оконные профили, фурнитура, комплектующие, отделка.
Требования к контенту и уникальности (ко всем заданиям):
1. Описание и тех-характеристики смотреть в интернете, от себя несуществующих свойств не придумывать.
2. Только копирайт SEO, уникальность не менее 85% (без тех-характеристик).
3. К тексту обязательно написание мета-тегов title и description
4. Правильно выстроенные предложения без орфографических и стилистических ошибок. Категорически не приветствуется обилие качественных прилагательных, например, «самый лучший», «замечательный» и прочие восхваляющие прелести.
5. Обязательное использование технических характеристик в качестве аргументов. Перечень характеристик искать и переписывать не нужно. Только описание.
6. Ключевые слова можно склонять, органично вписывать в текст;
- плотность ключевых слов 3-5%;
- не должно быть переспама ключевыми и любыми другими словами;
- ключевое слово не должно начинать или заканчивать предложение;
- ключевые слова необходимо равномерно распределить по тексту;
В оплате за работу, выполненную не по ТЗ, будет отказано.
Подробное ТЗ получит выбранный исполнитель. В отклике обязательно указывайте сроки и стоимость.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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