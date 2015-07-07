SEO-копирайтинг на тему «Пластиковые окна»

Задача:

Написать уникальный текст для страниц сайта (примерно 50 штук) объемом не менее 2000 символов без пробелов.

Тематика:

Оконные профили, фурнитура, комплектующие, отделка.

Требования к контенту и уникальности (ко всем заданиям):

1. Описание и тех-характеристики смотреть в интернете, от себя несуществующих свойств не придумывать.

2. Только копирайт SEO, уникальность не менее 85% (без тех-характеристик).

3. К тексту обязательно написание мета-тегов title и description

4. Правильно выстроенные предложения без орфографических и стилистических ошибок. Категорически не приветствуется обилие качественных прилагательных, например, «самый лучший», «замечательный» и прочие восхваляющие прелести.

5. Обязательное использование технических характеристик в качестве аргументов. Перечень характеристик искать и переписывать не нужно. Только описание.

6. Ключевые слова можно склонять, органично вписывать в текст;

- плотность ключевых слов 3-5%;

- не должно быть переспама ключевыми и любыми другими словами;

- ключевое слово не должно начинать или заканчивать предложение;

- ключевые слова необходимо равномерно распределить по тексту;

В оплате за работу, выполненную не по ТЗ, будет отказано.

Подробное ТЗ получит выбранный исполнитель. В отклике обязательно указывайте сроки и стоимость.