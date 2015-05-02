Нужны статьи про Warface

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок200 просмотров

Задания только для гуру-геймеров знающий об этой игре все!

Выбираете тему сами. Пишите статью. Подбираете 2-3 УНИКАЛЬНЫХ изображения (ваши скрины с игрушки). Картинки тоже буду проверять на уникальность.

Статья должна быть информативной, полезной для читателя и повествовать о чем-то интересном.

Материал подготавливается для сайта mq5.ru .

Грамотный стиль речи, отсутствие пунктуационных и, не дай бог, орфографических ошибок также обязательное требование!

Жанр статьи: мануал, гайд, прохождение, инструкция. Статьи можно писать как для новичков так и для опытных игроков. Интересуют темы - быстрая прокачка, быстрое обогащение в игре. Хелпы по прохождению. Где что найти, где нафармить ресурсов, как всех победить, где взять те или иные предметы в игре. В общем обо всем, что интересно пользователям онлайн игры.

Оплата 30 руб за 1000.

Объем одной статьи около 2100 знаков.

Нужны копирайтеры для постоянного сотрудничества.

10 лет назад
web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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