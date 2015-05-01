Собрать и классифицировать каталог препаратов по андрологии

Здравствуйте.

Нужно подготовить каталог препаратов которые используются в андрологии (направление урологии, занимающееся лечением болезней и нарушений в мужской половой сфере). Работу лучше всего сделают медики с фармацевтическим образованием. Итак, нужно:

1. Составить классификацию лекарственных препаратов по нескольким классификационным признакам (напр. по типу действия препарата, по болезням и другим)

2. Собственно подготовить список с названиями всех лекарственных препаратов и распределить их по папкам (в идеале в майндкарте) согласно классификации по п. 1.

Ожидаемый результат – несколько сотен названий препаратов распределенных согласно классификации.

Ссылки в помощь:

https://health.mail.ru/drug/rubric/G04/

http://www.urolog-site.ru/lekarstva/lekarstva.html

Жду предложений, называйте цены.