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Собрать и классифицировать каталог препаратов по андрологии
Здравствуйте.
Нужно подготовить каталог препаратов которые используются в андрологии (направление урологии, занимающееся лечением болезней и нарушений в мужской половой сфере). Работу лучше всего сделают медики с фармацевтическим образованием. Итак, нужно:
1. Составить классификацию лекарственных препаратов по нескольким классификационным признакам (напр. по типу действия препарата, по болезням и другим)
2. Собственно подготовить список с названиями всех лекарственных препаратов и распределить их по папкам (в идеале в майндкарте) согласно классификации по п. 1.
Ожидаемый результат – несколько сотен названий препаратов распределенных согласно классификации.
Ссылки в помощь:
https://health.mail.ru/drug/rubric/G04/
http://www.urolog-site.ru/lekarstva/lekarstva.html
Жду предложений, называйте цены.
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