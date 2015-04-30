Копирайтер / Журналист Россия, СНГ, страны Европы

Редакция нового электронного СМИ – Первый геоаналитический портал (onegeo.ru)

Ищет в каждом городе России, СНГ и странах Европы журналистов-копирайтеров для написания новостных статей и обзоров, и получения интервью в сферах геодезии, геологии, экологии, оценки недвижимости и бизнеса, строительной и других экспертиз, а также кадастра недвижимости, с мест событий таких как научные семинары и конференции, интервью представителей органов власти, заслуженных деятелей в настоящем и прошлом.

Основное требование: оперативность - публикация с мест событий, грамотная речь и легкий слог, не менее 5 фотографий с места события поэтому копирайт и рерайт чужих новостей или статей приниматься не будет.

Интервью – оплачивается дополнительно.

Достойный уровень оплаты.

Оплата после публикации материала на onegeo.ru

Уровень обсуждается индивидуально.

Готовы начать рассматривать материалы уже с 1 мая 2015 года.

При необходимости для России и СНГ копию лицензии СМИ и аккредитацию предоставим (обсуждается минимум за 2 недели перед мероприятием).

Дополнительные вопросы: личка | скайп: anatoly_n_ivanov | почта: [email protected]