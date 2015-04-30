Задача написать информационные статьи для строительного сайта Ссылка на сайт: http://bit.ly/1Albii8 Статьи должны быть 100% уникальны (в том числе, нужно чтобы не повторялись статьи, которые уже есть на сайте http://bit.ly/1Albii8 ). ...
Копирайтер / Журналист Россия, СНГ, страны Европы
Редакция нового электронного СМИ – Первый геоаналитический портал (onegeo.ru)
Ищет в каждом городе России, СНГ и странах Европы журналистов-копирайтеров для написания новостных статей и обзоров, и получения интервью в сферах геодезии, геологии, экологии, оценки недвижимости и бизнеса, строительной и других экспертиз, а также кадастра недвижимости, с мест событий таких как научные семинары и конференции, интервью представителей органов власти, заслуженных деятелей в настоящем и прошлом.
Основное требование: оперативность - публикация с мест событий, грамотная речь и легкий слог, не менее 5 фотографий с места события поэтому копирайт и рерайт чужих новостей или статей приниматься не будет.
Интервью – оплачивается дополнительно.
Достойный уровень оплаты.
Оплата после публикации материала на onegeo.ru
Уровень обсуждается индивидуально.
Готовы начать рассматривать материалы уже с 1 мая 2015 года.
При необходимости для России и СНГ копию лицензии СМИ и аккредитацию предоставим (обсуждается минимум за 2 недели перед мероприятием).
Дополнительные вопросы: личка | скайп: anatoly_n_ivanov | почта: [email protected]
Заявки фрилансеров
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