Сделать рерайт нескольких статей на тему e-commerce

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок196 просмотров

Нужно сделать рерайт нескольких статей на тему онлайн коммерции, так же, возможно, потребуется написать 3 кейса по этой тематике.

10 лет назад
artlev
38 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MasterTextov1
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Все было реализовано в сроки, мелкие правки, которые у нас возникли, были оперативно внесены. Надеюсь на долгое сотрудничество.
Отличный заказчик. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

MasterTextov1
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад