Здравствуйте! Нужно написать 300 больших информационных статей для медицинского портала. Требования: 1. Достоверность. В ваших текстах не должно быть никаких искажений и отсебятины с медицинской точки ...
Сделать рерайт нескольких статей на тему e-commerce
Нужно сделать рерайт нескольких статей на тему онлайн коммерции, так же, возможно, потребуется написать 3 кейса по этой тематике.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000Копирайтинг39 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо составить описание для страницы с перечнем всех стоматологов-ортопедов г. Москвы http://topdent.ru/doctors/search/?city=moscow&specialization=6. ЦЕНА — 50 руб за 1000 збп. Примеры описаний - http://prodoctorov.ru/moskva/stomatolog-ortoped/ - http://timetovisit.ru/search/doctors/all/protezirovanie-zubov ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо составить небольшое текстовое описание (для людей) стоматологической услуги для страницы с ценами стоматологических клиник на эту услугу: http://topdent.ru/services/udalenie-zuba.html. 1. Пример хорошего описания: http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/exodontia/. 2. Текст должен состоять из 2 частей: ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
ВНИМАНИЕ! Не надо писать стоимость за 1000 знаков!!! Напишите сумму за которую Вы выполните это задание! ПОЖАЛУЙСТА ОЦЕНИТЕ И СООБЩИТЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ ЗА ВЕСЬ ОБЪЕМ РАБОТЫ! ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужно оперативно написать 10 статей, примерно по 3000 збп каждая. На все про все максимум 4-5 дней. Бюджет примерный.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Объем - 20 постов Формат - текст+картинка, текст+видео Срок - до 11.30 сегодня Есть прописанные рубрикиКопирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5
Текст объемом 4-5 тыс. знаков. Уникальность текста 98%. Текст должен быть отформатирован. Для блока «Описание» разбить на абзацы + подобрать иконку программы. Для блока ...Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
Объём каждой статьи: около тысячи знаков нужно выполнить в течение 1-2 часовКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Добрый день Требуется написать сочинение небольшое на историческо-политическую тему. Работа несложная, но срочная. Пожалуйста, прочтите ТЗ и дайте конкретное предложение по цене и срокам (не более 5-6 часов времени есть). ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1000
Здравствуйте! На наш портал, посвященный недвижимости, требуется серия захватывающих статей на свободную тему. Широкое поле для творческой реализации! Чтобы получить заказ от вас требуется написать вступление ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад