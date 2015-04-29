Объём каждой статьи: около тысячи знаков нужно выполнить в течение 1-2 часов
Текст о программе vkmusic
Текст объемом 4-5 тыс. знаков.
Уникальность текста 98%.
Текст должен быть отформатирован.
Для блока «Описание» разбить на абзацы + подобрать иконку программы.
Для блока «Особенности» оформить списком.
Для блока «Работа в программе» между абзацами подобрать по смыслу и вставить картинки.
В тексте употребляем название программы в половине случаев «vkmusic», в половине «вк мьюзик»
В тексте употребляем ключи(список предоставлю выбранному исполнителю) по одному разу без склонений и разбавлений другими словами.
В отклике на заявку прошу указать примеры текстов по софтам.
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