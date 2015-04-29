Текст о программе vkmusic

Текст объемом 4-5 тыс. знаков.

Уникальность текста 98%.

Текст должен быть отформатирован.

Для блока «Описание» разбить на абзацы + подобрать иконку программы.

Для блока «Особенности» оформить списком.

Для блока «Работа в программе» между абзацами подобрать по смыслу и вставить картинки.

В тексте употребляем название программы в половине случаев «vkmusic», в половине «вк мьюзик»

В тексте употребляем ключи(список предоставлю выбранному исполнителю) по одному разу без склонений и разбавлений другими словами.

В отклике на заявку прошу указать примеры текстов по софтам.