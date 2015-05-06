Написать нескольк текстов

Нужен копирайт на тему данной компании. Компания занимается аксессуарами, аккумуляторами для мобильных устройств. В конце статьи нужно дописать мои контакты, и что мы можем напрямую сотрудничать с компанией, и предоставлять всю продукцию по очень низким ...