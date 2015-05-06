Нужен копирайтер, имеющий опыт в написании текстов по теме Услуги it-аутсорсинг компаний и теме производство и продажа сантехники. Обязательно вникать в тему статьи, качественные тексты, уникальность 95–100% Ключевики будут даваться. Оплата 50 р/1 ...
Написать нескольк текстов
Всем привет.
Необходимо написать описаний для автомобильного масла.
Каждый текст не больше 1к символов.
Оплата 50 рублей за текст на Яндекс Деньги.
Пока надо 10 текстов.
Срок до завтра.
Обращаться можно сразу в скайп.
Выбранный исполнитель
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