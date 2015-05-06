Написать нескольк текстов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки144 просмотра

Всем привет.

Необходимо написать описаний для автомобильного масла.

Каждый текст не больше 1к символов.

Оплата 50 рублей за текст на Яндекс Деньги.

Пока надо 10 текстов.

Срок до завтра.

Обращаться можно сразу в скайп.

10 лет назад
yolla3
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
9 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата. Работать очень понравилось. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
9 часов назад
10 лет назад

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