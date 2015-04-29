Копирайт на тему Xiaomi technology Китай

Нужен копирайт на тему данной компании. Компания занимается мобильными устройствами. В конце статьи нужно дописать мои контакты, и что мы можем напрямую сотрудничать с компанией, и предоставлять всю продукцию по очень низким ценам. Адрес сайта http://www.mi.com/en/about/

Текст небольшой до 10000 символов, обязательно с картинками. Видео приветствуется!

Нужен профессионал своего дела, со знаниями в областях ИТ и экономики Китая.

Долгосрочное сотрудничество.

Не забудьте указать цену.