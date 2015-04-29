Создание текстов для сайта с учетом SEO

Требуется автор/копирайтер – создания текстов для персонального сайта режиссера.

Тема – режиссерское творчество (театр и шоу)

Сайт: www.rumarin.ru

Цели сайта: представительские, предложение услуг режиссера

Целевая аудитория: руководители event-агентств, театров, концертных залов, продюсеры творческих проектов, директора и pr-менеджеры крупных компаний.

Также сайт посещают коллеги и партнеры, артисты, зрители.

Подача – официально деловая, с личностной ноткой.

Все тексты должны быть написаны от первого лица.

1).Редактирование раздела «обо мне» - 2000 знаков

2).Вступительный текст к разделу «портфолио» - 500 знаков

3).Вступительный текст к разделу «сотрудничество» - 500 знаков

4).Вступительный текст к разделу «театр» - 1500 знаков

5).Вступительный текст к разделу «шоу» - 1500 знаков

6).Вступительный текст к разделу «концерты» - 1500 знаков

7).Вступительный текст к разделу «специальные мероприятия»

7).Вступительный текст к разделу «мои партнеры» - 500 знаков

8).Вступительный текст к разделу «заметки» (блог) – 500 знаков

В текстах нужно будет использовать заданные ключевые слова.

Общий принцип написания текстов:

- уникальность;

- завершенная смысловая композиция, раскрытие темы;

- стиль официально-деловой с минимальной личностной ноткой;

- изложение понятное и доступное;

- все тексты должны быть написаны от 1 лица;

- избегать тавтологии, слишком много «я», пафоса;

- должна быть выполнена оптимизация текста под заданные поисковые запросы;

- текст должен быть разбит на смысловые абзацы, ключевые словосочетания могут быть выделены (если это уместно);

- тексты должны соответствовать нормам русского языка!

Одним словом, SEO – это хорошо, но и о посетителе сайта забывать не стоит.

Именно к нему идет обращение!

БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СМОТРИТЕ В ПРИКРЕПЛЕННОМ ФАЙЛЕ.

Отправляя заявку, указывайте сроки исполнения и гонорар.

Заявки без портфолио не рассматриваются!

При отличном сотрудничестве будут дополнительные заказы!