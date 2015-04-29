Создание текстов для сайта с учетом SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка292 просмотра

Требуется автор/копирайтер – создания текстов для персонального сайта режиссера.

Тема – режиссерское творчество (театр и шоу)

Сайт: www.rumarin.ru

Цели сайта: представительские, предложение услуг режиссера

Целевая аудитория: руководители event-агентств, театров, концертных залов, продюсеры творческих проектов, директора и pr-менеджеры крупных компаний.

Также сайт посещают коллеги и партнеры, артисты, зрители.

Подача – официально деловая, с личностной ноткой.

Все тексты должны быть написаны от первого лица.

1).Редактирование раздела «обо мне» - 2000 знаков

2).Вступительный текст к разделу «портфолио» - 500 знаков

3).Вступительный текст к разделу «сотрудничество» - 500 знаков

4).Вступительный текст к разделу «театр» - 1500 знаков

5).Вступительный текст к разделу «шоу» - 1500 знаков

6).Вступительный текст к разделу «концерты» - 1500 знаков

7).Вступительный текст к разделу «специальные мероприятия»

7).Вступительный текст к разделу «мои партнеры» - 500 знаков

8).Вступительный текст к разделу «заметки» (блог) – 500 знаков

В текстах нужно будет использовать заданные ключевые слова.

Общий принцип написания текстов:

- уникальность;

- завершенная смысловая композиция, раскрытие темы;

- стиль официально-деловой с минимальной личностной ноткой;

- изложение понятное и доступное;

- все тексты должны быть написаны от 1 лица;

- избегать тавтологии, слишком много «я», пафоса;

- должна быть выполнена оптимизация текста под заданные поисковые запросы;

- текст должен быть разбит на смысловые абзацы, ключевые словосочетания могут быть выделены (если это уместно);

- тексты должны соответствовать нормам русского языка!

Одним словом, SEO – это хорошо, но и о посетителе сайта забывать не стоит.

Именно к нему идет обращение!

БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СМОТРИТЕ В ПРИКРЕПЛЕННОМ ФАЙЛЕ.

Отправляя заявку, указывайте сроки исполнения и гонорар.

Заявки без портфолио не рассматриваются!

При отличном сотрудничестве будут дополнительные заказы!

10 лет назад
rumarin
Марина 
44 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайтинг

    $15

    Текст будет размещаться на портале - Миралинкс. Ваши цены и сроки. Во вложенном файле 9 заданий. Желательно оплата на яндекс деньги или сбербанк

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подбор цитат

    Необходимо подобрать 5 цитат известных людей по тематике «режиссура», «проведение шоу», «театрализованное зрелище», «концерт», «event» Цитаты будут использоваться на персональном сайте (www.rumarin.ru), в оформлении презентаций проектов. Цитаты не должны ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Размещение комментов

    Суть — размещать на otvet.mail.ru по 40 камментов в день. Важно - давать полезные ответы, а не просто каммент оставили и ушли дальше делать. Нужно: - зарегать два аккаунта на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Технические статьи про профнастил и его применение

    Требуется копирайтер, имеющий опыт в написании технических статей, умеющий вникать в тему, и разлаживать мысль по полочкам, а не просто рерайтить первый попавшийся сайт в топе уникальность 95-100% Нужно написать серию статей про ...

    Написание статей
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи о дарении имущества и имущественных прав в РФ

    Нужны авторы для написания статей по тематике дарения имущества и имущественных прав в России. Требования к исполнителю: разбираться в теме, уметь содержательно писать тексты, ориентироваться в законодательстве РФ. При написании руководствоваться ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт. Тематика покера.

    Добрый день. Ищу исполнителя на наполнения сайта обучающего игре в покер. Кого я ищу - определенно не подойдет человек который слышал про покер только понаслышке. Мне нужен человек который как минимум играл, пробовал. ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать и размножить текст

    Необходимо написать текст по теме "Ремонт бытовой техники" и подготовить его к размножению. Итоговый результат - текст "Ремонт бытовой техники" - около 2-2,3К знаков б/п уникальностью 100% (ключи я даю) - текст ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт English

    Для работы будет дан текст (EN) 1000–2000 символов, необходимо сделать рерайт на 1000–3000 символов (EN) + перевод его на русский, по всем вопросам обращайтесь в ЛС или Скайп. Сразу пишите цену за 1000 символов и ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Новости и обзоры на тему строительства уник/репост/рерайт

    Темы: нужно разбивать по регионам/крупным городам РФ 1 Новостройки 2 Строительные машины и механизмы 3 Строительное оборудование и технологии 4 Строительный инструмент 5 ИТ-технологии в строительстве 6 Быстровозводимые ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад