Текст будет размещаться на портале - Миралинкс. Ваши цены и сроки. Во вложенном файле 9 заданий. Желательно оплата на яндекс деньги или сбербанк
Создание текстов для сайта с учетом SEO
Требуется автор/копирайтер – создания текстов для персонального сайта режиссера.
Тема – режиссерское творчество (театр и шоу)
Сайт: www.rumarin.ru
Цели сайта: представительские, предложение услуг режиссера
Целевая аудитория: руководители event-агентств, театров, концертных залов, продюсеры творческих проектов, директора и pr-менеджеры крупных компаний.
Также сайт посещают коллеги и партнеры, артисты, зрители.
Подача – официально деловая, с личностной ноткой.
Все тексты должны быть написаны от первого лица.
1).Редактирование раздела «обо мне» - 2000 знаков
2).Вступительный текст к разделу «портфолио» - 500 знаков
3).Вступительный текст к разделу «сотрудничество» - 500 знаков
4).Вступительный текст к разделу «театр» - 1500 знаков
5).Вступительный текст к разделу «шоу» - 1500 знаков
6).Вступительный текст к разделу «концерты» - 1500 знаков
7).Вступительный текст к разделу «специальные мероприятия»
7).Вступительный текст к разделу «мои партнеры» - 500 знаков
8).Вступительный текст к разделу «заметки» (блог) – 500 знаков
В текстах нужно будет использовать заданные ключевые слова.
Общий принцип написания текстов:
- уникальность;
- завершенная смысловая композиция, раскрытие темы;
- стиль официально-деловой с минимальной личностной ноткой;
- изложение понятное и доступное;
- все тексты должны быть написаны от 1 лица;
- избегать тавтологии, слишком много «я», пафоса;
- должна быть выполнена оптимизация текста под заданные поисковые запросы;
- текст должен быть разбит на смысловые абзацы, ключевые словосочетания могут быть выделены (если это уместно);
- тексты должны соответствовать нормам русского языка!
Одним словом, SEO – это хорошо, но и о посетителе сайта забывать не стоит.
Именно к нему идет обращение!
БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СМОТРИТЕ В ПРИКРЕПЛЕННОМ ФАЙЛЕ.
Отправляя заявку, указывайте сроки исполнения и гонорар.
Заявки без портфолио не рассматриваются!
При отличном сотрудничестве будут дополнительные заказы!
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