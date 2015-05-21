Копирайтинг

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок361 просмотр

Текст будет размещаться на портале - Миралинкс. Ваши цены и сроки. Во вложенном файле 9 заданий. Желательно оплата на яндекс деньги или сбербанк

10 лет назад
vtopweb
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Punchi
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$20
2 дня
Спасибо! Все сделано хорошо.
Был рад сотрудничеству! Рекомендую как отличного заказчика. Тз поставленно конструктивно, оплата своевременно!

Заявки фрилансеров

Punchi
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад

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