Написать несколько коротких текстов

Лидия проявила себя как ответственный исполнитель, который старается выполнить свою работу как можно лучше. В процессе работы Лида постоянно совершенствуется, что положительно сказывается на конечном результате. Также Лида - коммуникабельный и приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.