Написать несколько коротких текстов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок329 просмотров

Здравствуйте. Необходимо написать несколько текстов с анкорами размером 1500 каждый. Оплата - 60 рублей/текст. Подробности выбранному исполнителю. Спасибо.

10 лет назад
L_Taran
40 лет
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lidagabrisyuk
Лидия 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Лидия проявила себя как ответственный исполнитель, который старается выполнить свою работу как можно лучше. В процессе работы Лида постоянно совершенствуется, что положительно сказывается на конечном результате. Также Лида - коммуникабельный и приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень довольна работой с Валерией. у меня только положительные эмоции от нашего сотрудничества))) всем рекомендую)

Заявки фрилансеров

lidagabrisyuk
Лидия 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад

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