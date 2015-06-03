Размещение комментов

Суть — размещать на otvet.mail.ru по 40 камментов в день. Важно - давать полезные ответы, а не просто каммент оставили и ушли дальше делать.

Нужно:

- зарегать два аккаунта на каждом сайте.

- давать ответы на любые темы любых тематик, с одного акка - 20 камментов в день.

- высылать ежедневный отчет расположения камментов.

Никаких сочинений в камментах писать не надо, информацию можно гуглить, можете от

Работа на 5 дней, в день по 40 камментов.

Сразу предлагайте плиз цену за весь объем, за 200 камментов.