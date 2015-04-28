Рерайт English

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Закрыт11 заявок182 просмотра

Для работы будет дан текст (EN) 1000–2000 символов, необходимо сделать рерайт на 1000–3000 символов (EN) + перевод его на русский, по всем вопросам обращайтесь в ЛС или Скайп. Сразу пишите цену за 1000 символов и какой объем можете выполнять сутки/неделя/месяц.

10 лет назад
vpnover
Максим 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров