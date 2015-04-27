Интернет-магазин по продаже саженцев деревьев и кустарников. Текст сео-оптимизированный, ключевые слова подобраны. Есть требования по заспамленности, водности и уникальности. Подробное тех.задание вышлю в личку. Всего проект на 200-220 тыс знаков (90 статей). ...
Написание текстов на английском языке
Здравствуйте,
Необходимо написать тексты для сайта на английском языке.
ТЗ в приложении.
Просьба указывать бюджет ЗА ВЕСЬ ПРОЕКТ, НЕ ЗА 1000 СИМВОЛОВ и сроки!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется копирайтер, который напишет тексты для сайта на английском языке. Специфика: американская аудитория, тексты должны быть лаконичны и понятны. Нужен человек опытом написания статей на английском (американский вариант английского языка), любящие ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
russkieoboi.ru требуется для товаров описание на русском и английском создание текстов 8 , четко описывающих товар, с размножением текста по шинглу 5 с человекочитаемым описанием для продвижения каждого товара генерация 200 ...Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте (интернет-магазин) будут 43 категории/подкатегории. Нужны тексты описывающие категорию (страница а4). Список категорий: ------ Living Room Furniture Sofas & Loveseats Chairs & Recliners Coffee & ...Завершен10 лет назад
Добры день уважаемые фрилансеры. Требуется написать тексты на сайт по интим тематике. Цена за 1000 знаков 30 рублей. Вам высылаю тех. задание на написание статей. Вы пишите присылайте. После проверки оплата. Жду ваших заявок.Завершен10 лет назад
Примерно 2000 знаков, дам пару-тройку ключевиков, которые нужно вписать, а также подзаголовки, в соответствии с которыми надо будет структурировать текст. Указывйте цену итого (а не стоимость 1000 збп); заявки без цены и ...Завершен10 лет назад
- $7
Добрый день! Необходимо написать статью (историю) бренда мужской кожгалантереи (опираться при этом на уже существующую статью "о бренде" женской галантереи). 2500-3000 знаков Написать статью о мужских качественных сумках из натуральной ...Завершен10 лет назад
Необходимо наполнить сайт информацией. Портал по квестам. Количество информации 600-700 постов. Сайт на WordPress При наполнении указываем следующие данные: -заголовок -картинка -описание -город -издатель -адреса ...Завершен10 лет назад