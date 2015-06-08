Написание текстов на сайт.

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Завершен13 заявок348 просмотров

Добры день уважаемые фрилансеры. Требуется написать тексты на сайт по интим тематике. Цена за 1000 знаков 30 рублей. Вам высылаю тех. задание на написание статей. Вы пишите присылайте. После проверки оплата. Жду ваших заявок.

Написание статей
10 лет назад
bruks71
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lidagabrisyuk
Лидия 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

lidagabrisyuk
Лидия 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад

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