Примерно 2000 знаков, дам пару-тройку ключевиков, которые нужно вписать, а также подзаголовки, в соответствии с которыми надо будет структурировать текст. Указывйте цену итого (а не стоимость 1000 збп); заявки без цены и ...
Написание текстов на сайт.
Добры день уважаемые фрилансеры. Требуется написать тексты на сайт по интим тематике. Цена за 1000 знаков 30 рублей. Вам высылаю тех. задание на написание статей. Вы пишите присылайте. После проверки оплата. Жду ваших заявок.
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